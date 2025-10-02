«Маємо жорсткі графіки». На Чернігівщині запроваджено обмеження електропостачання

Через російські удари на Чернігівщині запровадили жорсткі графіки обмеження світла

У Чернігівській області в четвер, 2 жовтня, запроваджено жорсткі графіки обмеження електропостачання після масованої атаки Російської Федерації напередодні. Внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі регіону споживачі вже відчули суттєві перебої зі світлом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чернігівобленерго».

«Усі вчора на собі відчули «привітання» рашистів з Днем захисників і захисниць України. Тепер маємо чимало роботи і доволі жорсткі графіки обмеження електропостачання», – зазначили в компанії.

Обмеження електропостачання по Чернігівщині вводяться по 6 годин для декількох груп населення, залежно від адреси проживання. Як і у попередні рази використовується система розподілення на декілька груп.

Енергетики наголосили, що цілодобово працюють над відновленням коректної роботи мережі, але закликали жителів області з розумінням поставитися до вимушених обмежень.

Нагадаємо, у Чернігівській області запроваджено відключення світла через удар ворожий по енергообʼєкту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Чернігівської ОВА Вʼячеслава Чауса.

За словами чиновника, енергетики вже працюють над підключенням до альтернативних джерел живлення. Наразі запроваджуються відключення до моменту стабілізації ситуації. Обленерго оприлюднило графік.