«Маємо жорсткі графіки». На Чернігівщині запроваджено обмеження електропостачання

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Маємо жорсткі графіки». На Чернігівщині запроваджено обмеження електропостачання
Енергетики наголосили, що цілодобово працюють над відновленням коректної роботи мережі
колаж: glavcom.ua

Через російські удари на Чернігівщині запровадили жорсткі графіки обмеження світла

У Чернігівській області в четвер, 2 жовтня, запроваджено жорсткі графіки обмеження електропостачання після масованої атаки Російської Федерації напередодні. Внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі регіону споживачі вже відчули суттєві перебої зі світлом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чернігівобленерго».

«Усі вчора на собі відчули «привітання» рашистів з Днем захисників і захисниць України. Тепер маємо чимало роботи і доволі жорсткі графіки обмеження електропостачання», – зазначили в компанії.

Обмеження електропостачання по Чернігівщині вводяться по 6 годин для декількох груп населення, залежно від адреси проживання. Як і у попередні рази використовується система розподілення на декілька груп.

Енергетики наголосили, що цілодобово працюють над відновленням коректної роботи мережі, але закликали жителів області з розумінням поставитися до вимушених обмежень.

Нагадаємо, у Чернігівській області запроваджено відключення світла через удар ворожий по енергообʼєкту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Чернігівської ОВА Вʼячеслава Чауса.

За словами чиновника, енергетики вже працюють над підключенням до альтернативних джерел живлення. Наразі запроваджуються відключення до моменту стабілізації ситуації. Обленерго оприлюднило графік.

