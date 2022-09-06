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Кличко-молодший отримає премію, якою нагородили українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кличко-молодший отримає премію, якою нагородили українців
Від імені народу України Кличко отримає нагороду 15 вересня
фото з відкритих джерел

Премію M100 Media Award присуджують з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова

Народ України нагородили престижною німецькою премією в галузі ЗМІ M100 Media Award «за мужність та стійкість у боротьбі проти російського вторгнення». Про це заявила рада німецької премії M100 Media Award.

«Жоден народ світу в останні кілька місяців не демонстрував настільки пристрасно цінність свободи. Україна веде героїчну боротьбу за свої цінності та захищає їх день за днем уже багато місяців», – йдеться у заяві.

Зазначається, що церемонія вручення премії відбудеться 15 вересня у Потсдамі. Від імені українського народу її прийме як «голос з Києва» колишній боксер Володимир Кличко, брат мера Києва Віталія Кличка. Промову виголосять посол США в Німеччині Емі Гатман і колишній голова Європейської ради Дональд Туск. Крім того, з політичною промовою на церемонії виступить канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Премію M100 Media Award присуджують з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів і взаєморозуміння у Європі. 

Нагадаємо, у липні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 26 липня відзначив президента Володимира Зеленського нагородою сера Вінстона Черчилля за лідерство.

Теги: Україна Віталій Кличко премія

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