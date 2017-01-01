Колишній чоловік Могилевської став тимчасовим директором Українського Дунайського пароплавства
- Сьогодні, 13:21
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Раніше пароплавством керував Дмитро Баринов, але з ним не продовжили контракт
Виконуючим обов'язки гендиректора Українського Дунайського пароплавства став бізнесмен Дмитро Чалий.
Як повідомили в прес-службі УДП, відповідний наказ міністр інфраструктури підписав 27 листопада. Чалий призначений «на період прийняття відповідного рішення вищим органом керівництва».
Чалий був заступником начальника Чорноморського порту з експлуатації, ще раніше - комерційним директором «Укрпошти» і заступником начальника Одеського порту.
Також він відомий як колишній чоловік співачки Наталії Могилевської. Правда, разом пара була менше року, в 2004-му.
Чалий вважається людиною колишнього директора «Укрпошти», нинішнього начальника адміністрації Одеського порту, вінничанина Ігоря Ткачука.
Джерело: Думская