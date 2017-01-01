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    Колишній чоловік Могилевської став тимчасовим директором Українського Дунайського пароплавства

    Раніше пароплавством керував Дмитро Баринов, але з ним не продовжили контракт
    Виконуючим обов'язки гендиректора Українського Дунайського пароплавства став бізнесмен Дмитро Чалий. Як повідомили в прес-службі УДП, відповідний наказ міністр інфраструктури підписав 27 листопада. Чалий призначений «на період прийняття відповідного рішення вищим органом керівництва».Чалий був заступником начальника Чорноморського
    • Сьогодні, 13:21
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    Наталія Могилевська і Дмитро Чалий у 2004 році
    Фото з відкритих джерел
    Наталія Могилевська і Дмитро Чалий у 2004 році

    Раніше пароплавством керував Дмитро Баринов, але з ним не продовжили контракт

    Виконуючим обов'язки гендиректора Українського Дунайського пароплавства став бізнесмен Дмитро Чалий.

    Як повідомили в прес-службі УДП, відповідний наказ міністр інфраструктури підписав 27 листопада. Чалий призначений «на період прийняття відповідного рішення вищим органом керівництва».
    Чалий був заступником начальника Чорноморського порту з експлуатації, ще раніше - комерційним директором «Укрпошти» і заступником начальника Одеського порту.
    Також він відомий як колишній чоловік співачки Наталії Могилевської. Правда, разом пара була менше року, в 2004-му.
    Чалий вважається людиною колишнього директора «Укрпошти», нинішнього начальника адміністрації Одеського порту, вінничанина Ігоря Ткачука.

    Джерело: Думская

    Наталья Могилевская
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