Колишній чоловік Могилевської став тимчасовим директором Українського Дунайського пароплавства

Раніше пароплавством керував Дмитро Баринов, але з ним не продовжили контракт

Виконуючим обов'язки гендиректора Українського Дунайського пароплавства став бізнесмен Дмитро Чалий. Як повідомили в прес-службі УДП, відповідний наказ міністр інфраструктури підписав 27 листопада. Чалий призначений «на період прийняття відповідного рішення вищим органом керівництва».Чалий був заступником начальника Чорноморського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з відкритих джерел Наталія Могилевська і Дмитро Чалий у 2004 році

Раніше пароплавством керував Дмитро Баринов, але з ним не продовжили контракт

Виконуючим обов'язки гендиректора Українського Дунайського пароплавства став бізнесмен Дмитро Чалий.

Як повідомили в прес-службі УДП, відповідний наказ міністр інфраструктури підписав 27 листопада. Чалий призначений «на період прийняття відповідного рішення вищим органом керівництва».

Чалий був заступником начальника Чорноморського порту з експлуатації, ще раніше - комерційним директором «Укрпошти» і заступником начальника Одеського порту.

Також він відомий як колишній чоловік співачки Наталії Могилевської. Правда, разом пара була менше року, в 2004-му.

Чалий вважається людиною колишнього директора «Укрпошти», нинішнього начальника адміністрації Одеського порту, вінничанина Ігоря Ткачука.

Джерело: Думская