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    Суспільство

    Командувач Об’єднаних сил на Карачуні вручив нагороди десантникам

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    Командувач ОС генерал-лейтенант Володимир Кравченко вручив нагороди десантникам - Командувач Об’єднаних сил на Карачуні вручив нагороди десантникам
    Командувач ОС генерал-лейтенант Володимир Кравченко вручив нагороди десантникам
    Фото пресцентру операції Об’єднаних сил

    З нагоди шостої річниці визволення українською армією від російської окупації Слов’янська і Краматорська, відбулися урочисті заходи на горі Карачун

    Командувач ОС генерал-лейтенант Володимир Кравченко вручив нагороди десантникам на горі Карачун.

    Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

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    Командувач Об’єднаних сил на Карачуні вручив нагороди десантникам
    Командувач Об’єднаних сил на Карачуні вручив нагороди десантникам
    Командувач Об’єднаних сил на Карачуні вручив нагороди десантникам
    Командувач Об’єднаних сил на Карачуні вручив нагороди десантникам
    Командувач Об’єднаних сил на Карачуні вручив нагороди десантникам
    Командувач Об’єднаних сил на Карачуні вручив нагороди десантникам
    Командувач Об’єднаних сил на Карачуні вручив нагороди десантникам
    Командувач Об’єднаних сил на Карачуні вручив нагороди десантникам
    Командувач Об’єднаних сил на Карачуні вручив нагороди десантникам
    Командувач Об’єднаних сил на Карачуні вручив нагороди десантникам
    Фото пресцентру операції Об’єднаних сил

    «З нагоди 6-ї річниці визволення міст Слов’янськ та Краматорськ Донецької області та самовідданість і стійкість, проявлені під час виконання спецзавдань на території Донбасу, військовослужбовців десантно-штурмових військ нагородили відзнаками Міністерства оборони України – нагрудними знаками «За військову доблесть» та «Знак пошани», а також медаллю «За зразкову службу», – йдеться у повідомленні.

    5 липня виповнюється шість років, відколи українська армія після тривалої облоги зайняла стратегічно важливі міста півночі Донеччини – Слов’янськ і Краматорськ. До цього майже три місяці тут велися бойові дії.

    З нагоди цієї річниці сьогодні відбулися урочисті заходи на горі Карачун за участю представників керівництва держави та області, спільної іноземної делегації на чолі з послами Польщі, Латвії, Естонії та Словаччини в Україні. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто віддав за Україну життя. На честь загиблих героїв пролунали залпи військового салюту.

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