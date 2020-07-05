Командувач Об’єднаних сил на Карачуні вручив нагороди десантникам
З нагоди шостої річниці визволення українською армією від російської окупації Слов’янська і Краматорська, відбулися урочисті заходи на горі Карачун
Командувач ОС генерал-лейтенант Володимир Кравченко вручив нагороди десантникам на горі Карачун.
Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.
«З нагоди 6-ї річниці визволення міст Слов’янськ та Краматорськ Донецької області та самовідданість і стійкість, проявлені під час виконання спецзавдань на території Донбасу, військовослужбовців десантно-штурмових військ нагородили відзнаками Міністерства оборони України – нагрудними знаками «За військову доблесть» та «Знак пошани», а також медаллю «За зразкову службу», – йдеться у повідомленні.
З нагоди цієї річниці сьогодні відбулися урочисті заходи на горі Карачун за участю представників керівництва держави та області, спільної іноземної делегації на чолі з послами Польщі, Латвії, Естонії та Словаччини в Україні. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто віддав за Україну життя. На честь загиблих героїв пролунали залпи військового салюту.