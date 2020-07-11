Комету Neowise можна побачити в Україні неозброєним оком



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В Україні найкраще її видно на передсвітанковому небі над горизонтом

Очікується, що Neowise буде видима для спостережень до кінця липня.

Комету Neowise, можна побачити з Землі неозброєним оком.

Як повідомляє CNN, вона буде видима для спостережень до кінця місяця.

Офіційно комета, яка є найяскравішим подібним об’єктом за останні сім років, відома як C/2020 F3. Її помітили за допомогою супутника Neowise в кінці березня. Комета успішно пережила зближення з Сонцем і досягне точки найбільшого зближення з нашою планетою на наступному тижні.

Очікується, що Neowise буде видима для спостережень до кінця липня.

Жителі Північної півкулі можуть спостерігати комету в досвітні години або відразу після заходу сонця. У Північній півкулі комета видна біля горизонту в досвітні години.

В Україні найкраще її видно на передсвітанковому небі над горизонтом.

Як повідомлялося 9 липня, повз Землю пролітає комета Neowise, яка може стати важливою астрономічною подією. У мережі вже почали з’являтися фото комети, які вдалося зробити людям у різних куточках світу. Повна назва комети – C/2020 F3 Neowise. У мережі вже почали з’являтися фото комети, які вдалося зробити людям у різних куточках світу.

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