«Компенсація за відключення світла». «Укренерго» попередило про фейк

У соціальних мережах активізувалась чергова хвиля шахрайських повідомлень про грошову компенсацію від «Укренерго» – нібито за попередні тривалі періоди вимушених відключень. Варіації можуть бути різні: виплати спільно з «Ощадбанком», ООН або Червоним Хрестом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Офіційно заявляємо, що це чергова маніпуляція на чутливій темі. НЕК «Укренерго» – оператор системи передачі, який не постачає електроенергію побутовим споживачам, а відповідно – не може і виплачувати жодних компенсацій. Мета цих фейкових повідомлень – викрадення персональних даних, зокрема – банківської інформації», – йдеться у повідомленні.

За даними компанії, зловмисники надають посилання на підроблений сайт, стилізований під «Ощадбанк» або іншу установу чи організацію, та просять «для зарахування виплати» ввести номер власної банківської картки, термін її дії та CVV-код. Після того, як довірливі громадяни, вводять свої дані, шахраї отримують доступ до їхніх рахунків та списують кошти.

«Будь ласка, будьте обачними і не дозволяйте шахраям ошукати себе. Не переходьте за жодними підозрілими посиланнями та не вводьте персональних даних. Якщо випадково ввели власні банківські реквізити – негайно заблокуйте картку. Користуйтесь лише офіційними джерелами інформації та попереджайте про шахрайські схеми своїх рідних і знайомих», – підкреслює «Укренерго».

Раніше у мережі з'явилася інформація про нібито підвищення тарифів на електроенергію й тепло в Україні. У центрі протидії дезінформації запевнили, що це не відповідає дійсності та є черговою пропагандою Росії.