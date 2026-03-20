Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Компенсація за відключення світла». «Укренерго» попередило про фейк

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зловмисники надають посилання на підроблений сайт, стилізований під «Ощадбанк» або іншу установу чи організацію
колаж: «Укренерго»

«Укренерго»: Будь ласка, будьте обачними і не дозволяйте шахраям ошукати себе

У соціальних мережах активізувалась чергова хвиля шахрайських повідомлень про грошову компенсацію від «Укренерго» – нібито за попередні тривалі періоди вимушених відключень. Варіації можуть бути різні: виплати спільно з «Ощадбанком», ООН або Червоним Хрестом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Офіційно заявляємо, що це чергова маніпуляція на чутливій темі. НЕК «Укренерго» – оператор системи передачі, який не постачає електроенергію побутовим споживачам, а відповідно – не може і виплачувати жодних компенсацій. Мета цих фейкових повідомлень – викрадення персональних даних, зокрема – банківської інформації», – йдеться у повідомленні.

За даними компанії, зловмисники надають посилання на підроблений сайт, стилізований під «Ощадбанк» або іншу установу чи організацію, та просять «для зарахування виплати» ввести номер власної банківської картки, термін її дії та CVV-код. Після того, як довірливі громадяни, вводять свої дані, шахраї отримують доступ до їхніх рахунків та списують кошти.

«Будь ласка, будьте обачними і не дозволяйте шахраям ошукати себе. Не переходьте за жодними підозрілими посиланнями та не вводьте персональних даних. Якщо випадково ввели власні банківські реквізити – негайно заблокуйте картку. Користуйтесь лише офіційними джерелами інформації та попереджайте про шахрайські схеми своїх рідних і знайомих», – підкреслює «Укренерго».

Раніше у мережі з'явилася інформація про нібито підвищення тарифів на електроенергію й тепло в Україні. У центрі протидії дезінформації запевнили, що це не відповідає дійсності та є черговою пропагандою Росії.

Теги: Укренерго фейк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua