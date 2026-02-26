Головна Країна Кримінал
Загибель ексочільника «Укренерго» Брехта: поліція відкрила кримінальне провадження

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Загибель ексочільника «Укренерго» Брехта: поліція відкрила кримінальне провадження
Нацполіція зробила заяву про смерть Брехта
фото: npcukrenergo/Facebook

Досудове розслідування розпочалося у день смерті Брехта і триває досі

Після загибелі ексочільника «Укренерго» Олексія Брехта Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 272 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Досудове розслідування розпочалося у день смерті Брехта і триває досі.

Нагадаємо, колишній виконувач обов’язків голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт загинув 21 січня під час відновлювальних робіт на одному з енергооб’єктів, пошкоджених унаслідок масованої атаки РФ. Олексієві Брехту було 47 років. Понад 24 із них він віддав роботі в «Укренерго».

Як повідомляло «Укренерго», Брехт декілька днів особисто керував відновлювальними роботами на одному атакованих ворогом енергооб’єктів. У кар’єрі енергетика було багато різного досвіду і посад – від керівника Служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми до роботи диспетчером та керівником Диспетчерської служби.

В останні роки Олексій Брехт відповідав за експлуатацію, відновлення, захист і розвиток мережі системи передачі. А у 2024-2025 роках виконував обов’язки голови правління компанії.

23 січня у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбулася церемонія прощання.

До слова, Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України колишньому очільнику «Укренерго» Олексію Брехту, який загинув під час відновлення одного з енергообʼєктів, пошкоджено після обстрілу РФ.

