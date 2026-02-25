Головна Країна Суспільство
Росія активізувала дезінформацію про «продаж Україною західної зброї»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Тезу про «масовий продаж західної зброї» кремлівська пропаганда системно просуває з 2022 року без жодних доказів
колаж: ЦПД

«Мета таких інформаційних атак – дискредитувати Україну»

Російська пропаганда активізувала давню дезінформаційну кампанію про нібито «продаж Україною західної зброї на чорному ринку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Проросійські ресурси поширюють фейк про те, що «понад 70% зброї, яка опинилася у мексиканського картелю «Нового покоління Халіско», — це західні поставки Україні». Як «доказ» демонструється відео з логотипом Інституту вивчення війни (ISW).

«Насправді на офіційних ресурсах Інституту такого відео чи подібних заяв немає. Це сфальсифікований сюжет, оформлений у стилі відомої аналітичної установи. Подібна підробка – характерна ознака діяльності російської дезінформаційної мережі «Матрьошка», яка системно створює фейкові матеріали під брендами авторитетних західних організацій», – наголошує ЦПД.

Зазначається, що характерною ознакою кампанії стало ще й те, що вкид розганяється ботами у соцмережах, зокрема в коментарях під публікаціями відомих медіа до річниці початку повномасштабної війни в Україні. Це свідчить про скоординований характер кампанії.

«Тезу про «масовий продаж західної зброї» кремлівська пропаганда системно просуває з 2022 року без жодних доказів. Мета таких інформаційних атак – дискредитувати Україну, підірвати довіру до механізмів контролю військової допомоги та знизити підтримку Києва серед громадян держав-партнерів», – додає Центр протидії дезінформації.

До слова, російська пропаганда поширює в українському інформаційному просторі відеоролики, згенеровані за допомогою штучного інтелекту. На цих відео українські військові виступають із заявами про відсутність харчів та техніки на фронті. Центр протидії дезінформації (ЦПД) повідомив, що ці відео є черговою пропагандою Росії.

