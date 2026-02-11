РФ поширює фейки про підвищення тарифів на електроенергію та тепло в Україні (фото)

Міненерго повідомило, що мораторій на підвищення тарифів залишається чинним

У мережі з'явилася інформація про нібито підвищення тарифів на електроенергію й тепло в Україні. У центрі протидії дезінформації запевнили, що це не відповідає дійсності та є черговою пропагандою Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

У Міністерстві енергетики України також відреагували на ці заяви та зауважили, що мораторій на підвищення тарифів залишається чинним. «Він діє з 2022 року і зберігатиметься протягом воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Тому тарифи для населення на тепло, гарячу воду та газопостачання не змінюються, жодне рішення про їх підвищення наразі не розглядається», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, росіяни згадували у фейкових повідомленнях законопроєкт №13219, який нібито передбачає підвищення тарифів. У ЦПД пояснили про що йдеться у цьому проєкті.

«Він спрямований на вдосконалення конкурентних умов виробництва «зеленої» енергії. Розрахунки з ВДЕ (відновлюваної енергетики – «Главком») жодним чином не впливають на тарифи для населення, оскільки фіксована ціна для побутових споживачів забезпечується через механізм покладання спеціальних обов’язків на «Енергоатом» та «Укргідроенерго», що ніяк не пов’язано з підтримкою «зеленої» генерації», – зауважили в ЦПД.

До того ж жодні зміни виробників ВДЕ не впливають на споживачів. Тому заяви про те, що борги перед ВДЕ хочуть перекласти на українців є фейковими.

Нагадаємо, що російська пропаганда також поширювала в українському інформаційному просторі відеоролики, згенеровані за допомогою штучного інтелекту. На цих відео українські військові виступають із заявами про відсутність харчів та техніки на фронті. Центр протидії дезінформації (ЦПД) повідомив, що ці відео є черговою пропагандою Росії.

Також повідомлялося, як українцям надходили електроні листи з фішингової розсилки від імені Міністерства енергетики України. У Міненерго повідомили, що ця розсилка є фейковою, міністерство не здійснює таких розсилок.