Конфлікт на UA:Суспільне: віце-спікер Геращенко захищає Аласанію



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Зураб Аласанія допускає оскарження в суді рішення Наглядової ради Національної громадської телерадіокомпанії України щодо його звільнення Фото: Станіслав Груздєв/Главком

Геращенко: величезна помилка — взагалі чіпати Суспільне у рік виборів

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко вважає помилковим рішення наглядової радої Національної громадської телерадіокомпанії України про дострокове розірвання контракту з головою правління НСТУ Зурабом Аласанією.

Про це перший віце-спікер заявила на своїй сторінці у Facebook.

«Я не дуже дивилася Суспільне в ці роки (як і телевізор в цілому), хіба що моніторинг (із нього знаю про контент). Щось подобалося — як сатира Майкла Щура. Щось викликало нерозуміння — як нетрансляція тієї ж ходи. Але не вважаю це і подібне підставою для відсторонення Зураба. Й величезна помилка — взагалі чіпати Суспільне в рік виборів. Під час президентської і парламентської кампаній. Й ще з такими формулюваннями, які виклали зараз в простір. Я вважаю це помилковим рішенням. Ми довго йшли до створення Суспільного законодавчо», - пояснила Геращенко.

За її словами, очевидно, що реальне перетворення УТ на Суспільне за контентом і за контекстом потребує часу.

«Й тут варто всім пройти цей шлях без помилок», - підкреслила політик.

Водночас вона повідомила, що за час роботи Зураба Аласанії на посаді голови правління НСТУ зверталась до нього лише кілька разів.