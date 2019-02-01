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    Суспільство

    Конфлікт на UA:Суспільне: віце-спікер Геращенко захищає Аласанію

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    Зураб Аласанія&nbsp;<span>допускає оскарження в суді рішення Наглядової ради Національної громадської телерадіокомпанії України щодо його звільнення&nbsp;</span> - Конфлікт на UA:Суспільне: віце-спікер Геращенко захищає Аласанію
    Зураб Аласанія допускає оскарження в суді рішення Наглядової ради Національної громадської телерадіокомпанії України щодо його звільнення 
    Фото: Станіслав Груздєв/Главком

    Геращенко: величезна помилка — взагалі чіпати Суспільне у рік виборів

    Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко вважає помилковим рішення наглядової радої Національної громадської телерадіокомпанії України про дострокове розірвання контракту з головою правління НСТУ Зурабом Аласанією.

    Про це перший віце-спікер заявила на своїй сторінці у Facebook.

    «Я не дуже дивилася Суспільне в ці роки (як і телевізор в цілому), хіба що моніторинг (із нього знаю про контент). Щось подобалося — як сатира Майкла Щура. Щось викликало нерозуміння — як нетрансляція тієї ж ходи. Але не вважаю це і подібне підставою для відсторонення Зураба. Й величезна помилка — взагалі чіпати Суспільне в рік виборів. Під час президентської і парламентської кампаній. Й ще з такими формулюваннями, які виклали зараз в простір. Я вважаю це помилковим рішенням. Ми довго йшли до створення Суспільного законодавчо», - пояснила Геращенко.

    За її словами, очевидно, що реальне перетворення УТ на Суспільне за контентом і за контекстом потребує часу.

    «Й тут варто всім пройти цей шлях без помилок», - підкреслила політик.

    Водночас вона повідомила, що за час роботи Зураба Аласанії на посаді голови правління НСТУ зверталась до нього лише кілька разів.

    «За всі роки його роботи на Суспільному ми бачилися один раз і на моє прохання: йшлося про підтримку сім’ї однієї людини - ув‘язненого в іншій країні. Й раз говорили із Зураб Аласанія по телефону. Теж за моєю ініціативою — коли помер Олесь Терещенко», - додала Геращенко.

    Як повідомлялося, у четвер, 31 січня, наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії України достроково розірвала контракт з головою правління НСТУ Зурабом Аласанією. Він заявив, що не знає, з яких причин його звільнили з посади голови Громадського телебачення.

    Згодом Аласанія заявив, що допускає оскарження в суді рішення Наглядової ради Національної громадської телерадіокомпанії України щодо його звільнення з посади голови правління НСТУ.

    Аласанія керував Національною телекомпанією з 2014 до листопада 2016 року. А в 2017 році спостережна рада Національної громадської телерадіокомпанії за результатами відкритого конкурсу обрала його головою правління Громадського мовлення. Аласанія повинен був працювати на посаді чотири роки.

     

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