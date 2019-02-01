Конфлікт на UA:Суспільне: віце-спікер Геращенко захищає Аласанію
-
Розсилка
Геращенко: величезна помилка — взагалі чіпати Суспільне у рік виборів
Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко вважає помилковим рішення наглядової радої Національної громадської телерадіокомпанії України про дострокове розірвання контракту з головою правління НСТУ Зурабом Аласанією.
Про це перший віце-спікер заявила на своїй сторінці у Facebook.
«Я не дуже дивилася Суспільне в ці роки (як і телевізор в цілому), хіба що моніторинг (із нього знаю про контент). Щось подобалося — як сатира Майкла Щура. Щось викликало нерозуміння — як нетрансляція тієї ж ходи. Але не вважаю це і подібне підставою для відсторонення Зураба. Й величезна помилка — взагалі чіпати Суспільне в рік виборів. Під час президентської і парламентської кампаній. Й ще з такими формулюваннями, які виклали зараз в простір. Я вважаю це помилковим рішенням. Ми довго йшли до створення Суспільного законодавчо», - пояснила Геращенко.
За її словами, очевидно, що реальне перетворення УТ на Суспільне за контентом і за контекстом потребує часу.
«Й тут варто всім пройти цей шлях без помилок», - підкреслила політик.
Водночас вона повідомила, що за час роботи Зураба Аласанії на посаді голови правління НСТУ зверталась до нього лише кілька разів.
Як повідомлялося, у четвер, 31 січня, наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії України достроково розірвала контракт з головою правління НСТУ Зурабом Аласанією. Він заявив, що не знає, з яких причин його звільнили з посади голови Громадського телебачення.
Згодом Аласанія заявив, що допускає оскарження в суді рішення Наглядової ради Національної громадської телерадіокомпанії України щодо його звільнення з посади голови правління НСТУ.
Аласанія керував Національною телекомпанією з 2014 до листопада 2016 року. А в 2017 році спостережна рада Національної громадської телерадіокомпанії за результатами відкритого конкурсу обрала його головою правління Громадського мовлення. Аласанія повинен був працювати на посаді чотири роки.