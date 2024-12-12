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«Ображений хлопчик». Пресофіцерка 47 ОМБр відреагувала на заяву Маркуса про конфлікт із Шаламагою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Ображений хлопчик». Пресофіцерка 47 ОМБр відреагувала на заяву Маркуса про конфлікт із Шаламагою
Валерій Маркус розкритикував Шаламагу та звинуватив його у бездіяльності
фото з відкритих джерел

Анастасія Блищик заявила, що не підтримувала Маркуса і не була його прихильницею, тому її почали «хейтити» 

Пресофіцерка 47 ОМБр «Маґура» Анастасія Блищик відреагувала на опубліковане колишнім головним сержантом бригади Валерієм Маркусом відео, у якому він розкритикував керівництво бригади та розповів про конфлікти з Іваном Шаламагою, та назвала його «ображеним хлопчиком». Відповідний допис вона опублікувала у Facebook.

«Цього разу я не можу ігнорувати, адже понос не припиняється з рота хлопчика, якого образили. У мене немає фізично часу розписувати все, що я думаю про ці відосики. Акцентуватиму лише виключно на своїй роботі», – пише вона.

Пресофіцерка розповіла, що долучилася до 47-ї бригади 4 грудня 2022 року. За її словами, під час другої зустрічі Маркус попросив її вимкнути телефон, «аби розповісти про те, як він знімав з посади командира полку, про суперечки з Іваном Шаламагою й про те, що командир бригади – це просто людина, яка стоїть на посаді».

Блищик каже, що тоді була здивована діями сержанта, адже він їй довірив нібито конфіденційну інформацію, попри те, що вона лише почала працювати у підрозділі.

«Так, на той момент ти не міг бути просто військовослужбовцем, ти обов'язково мав бути або «людиною Маркуса», або «людиною Шаламаги». І та, і інша категорія людей розмовляли між собою тихо та уникали «людей» свого опонента. Я на той момент продовжила займати нейтральну сторону та чимдуж хотіла примирення двох творців «Маґури», на чому ж акцентувала під час кожної зустрічі з Валерієм,
– пише Блищик.

Також вона додала, що під час формування підрозділу порадила Маркусу зайнятися справами бригади, через що «була записана у список ворогів».

Крім того пресофіцерка розповідає, що 2 січня 2023 року були створені сторінки 47-ї ОМБр у соцмережах. У Facebook та Instagram головним адміністратором також був Маркус. У червні, коли тривав контрнаступ, у бригади з'явився продюсер. За словами Блищик, він не був прихильником Маркуса, тому між ними відразу спалахнули конфлікти.

«Насправді це прекрасна, освічена, творча та врівноважена людина, з якою ми швидко знайшли мову. І я рада, що після пів року служби в 47-й бригаді, він вже зайняв дуже поважну посаду та розвивається поза бригадою, доносячи дуже важливі меседжі. До речі, інформацію на сторінках Маркуса про те, що ми вимушені створити нові, оприлюднив саме цей продюсер, який залишався ще там в адмінах. І на його прохання передати повний доступ до старих сторінок – він отримав відмову від блогера», – каже вона.

На кінець Блищик заявила, що не підтримувала Маркуса і не була його прихильницею. Саме через це, за її словами, і почався хейт її, як пресофіцерки 47-ї бригади.

Нагадаємо, раніше головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Валерій Маркус написав рапорт, у якому у дивній формі попросив перевести його на нижчу посаду. Маркус заявив, що керівництво бригади начебто не дозволяє збудувати військову частину згідно з цінностями, які декларують. 

У рапорті Маркус написав, що не згодний з системним приниженням роботи сержантського корпусу, нерозумінням командуванням бригади морального духу бійців та некомпетентністю осіб вищого офіцерського корпусу бригади, а ще з «міфологією» бригади.

Екслідер «Правого сектора», командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що майор Іван Шаламага, якого військовий Валерій Маркус в рапорті назвав «аморальним дегенератом», є «одним із найкращих молодих командирів у Збройних Силах України». Головний сержант роти ударних БПЛА 47-Ї окремої механізованої бригади Рустам Мустафаєв наголосив, що у Маркуса не вдасться «перекинути відповідальність за власну некомпетентність і звалити на іншу посаду», та детально розповів, що відбувається в бригаді.

Зазначимо, що після скандальної заяви сержанта 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Валерія Маркуса командир ОМБр Олександр Сак закликав своїх бійців не конфліктувати й не з'ясувати розбіжності, аби об'єднати зусилля для боротьби з ворогом, а не на сварки.

До слова, у вересні з'явилася інформація, що в 47-й окремій механізованій бригаді змінили командування – підполковника Олександра Сака зняли з посади командира. Бригаду очолюватиме полковник Олександр Павлій.

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Теги: конфлікт військові ЗСУ війна відео

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