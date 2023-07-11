Військовий Маркус влаштував скандал і написав дивний рапорт (фото)

Сержант Маркус просить понизити його у посаді

Головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Валерій Маркус написав рапорт, у якому у дивній формі попросив перевести його на нижчу посаду. Маркус пояснює, що керівництво бригади начебто не дозволяє збудувати військову частину згідно з цінностями, які декларують бійці. Про це йдеться на його Facebook-сторінці.

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У рапорті Маркус написав, що не згодний з системним приниженням роботи сержантського корпусу, нерозумінням командуванням бригади морального духу бійців та некомпетентністю осіб вищого офіцерського корпусу бригади. А ще з «міфологією» бригади. Що саме мається на увазі – не зрозуміло.

Водночас сам військовий у документі, порушуючи статут, образив заступника командира частини, назвавши його «аморальним дегенератом».

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Зазначимо, що Маркуса раніше вже критикували інші військові, зокрема командир взводу Сил спеціальних операцій, воїн «Азова» Олексій Бик. Ім’я Маркуса він не називає, проте у коментарях підтверджує: мова йде саме про нього.

До слова, триває 503-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Усього було задіяно 28 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БпЛА та два розвідувальних безпілотники типу Zala. Також, ворог завдав 54 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.