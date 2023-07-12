Ярош прокоментував скандал із рапортом Маркуса

Дмитро Ярош зазначив, що Іван Шаламага, який згадується в рапорті Валерія Маркуса, «не піариться та якісно знищує ворогів України»

Майор Іван Шаламага, якого військовий Валерій Маркус в рапорті назвав «аморальним дегенератом», є «одним із найкращих молодих командирів у Збройних Силах України». Про це заявив еклідер «Правого сектора», командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

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Ярош наголосив: він знає Шаламагу з народження.

«Він – не піариться, він – робить свою роботу чесно і професійно, він якісно знищує ворогів України… Знаю цього хлопця з його народження. Я сказав, що хотів», – написав Ярош.

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Дмитро Ярош став на захист Івана Шаламаги, якого облаяв Валерій Маркус скріншот

Нагадаємо, що головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Валерій Маркус написав рапорт, у якому у дивній формі попросив перевести його на нижчу посаду. Маркус пояснює, що керівництво бригади начебто не дозволяє збудувати військову частину згідно з цінностями, які декларують.

У рапорті Маркус написав, що не згодний з системним приниженням роботи сержантського корпусу, нерозумінням командуванням бригади морального духу бійців та некомпетентністю осіб вищого офіцерського корпусу бригади. А ще з «міфологією» бригади. Що саме мається на увазі – не зрозуміло.

Водночас сам військовий у документі, порушуючи статут, образив заступника командира частини, назвавши його «аморальним дегенератом».

В українському суспільстві це викликало бурхливе обговорення – військового почали активно критикувати, адже він публічно облаяв заступника командира військової частини.