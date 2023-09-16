У 47-й бригаді «Маґура» після скандалу з Маркусом змінили командира – ЗМІ

Полковник Олександр Павлій від 2022 року був командиром 112-ї окремої бригади територіальної оборони Києва

У 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура» змінили командування – підполковника Олександра Сака зняли з посади командира. Бригаду очолюватиме полковник Олександр Павлій. Про це пише «Суспільне» з посиланням на джерела у 47-й бригаді.

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Полковник Олександр Павлій від 2022 року був командиром 112-ї окремої бригади територіальної оборони Києва, перебуває у складі Регіонального управління «Північ» Сил ТрО.

Нагадаємо, у липні в 47-й бригаді розгорівся скандал. Головний майстер-сержант Валерій Маркус написав рапорт, у якому у дивній формі попросив перевести його на нижчу посаду. Маркус пояснює, що керівництво бригади начебто не дозволяє збудувати військову частину згідно з цінностями, які декларують бійці.

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Після скандальної заяви сержанта 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Валерія Маркуса командир ОМБр Олександр Сак закликав своїх бійців не конфліктувати й не з'ясувати протиріччя, аби об'єднати зусилля для боротьби з ворогом, а не на сварки.

Крім того, головний сержант роти ударних БПЛА 47-Ї окремої механізованої бригади Рустам Мустафаєв розкритикував Валерія Маркуса за те, що він «піариться на чужій роботі».

До слова, Дмитро Ярош також зазначив, що Іван Шаламага, який згадується в рапорті Валерія Маркуса, «не піариться та якісно знищує ворогів України».