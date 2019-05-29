Лікар розповів, як відновитися після перевтоми



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Від перевтоми допоможуть повноцінний сон, якісне харчування та водні процедури, - Стойка

Після тривалого періоду втоми відновитися допоможе повноцінний сон, якісне харчування та водні процедури. Про це розповів головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка в коментарі кореспонденту УНН.

Лікар розповів, що важливим є зрозуміти, чи людина відчуває перевтому, чи, можливо, це симптоми певного захворювання.

«Тобто необхідно, щоб людина звернула увагу, чи вона висипляється. Може, вона скоротила кількість годин сну. У середньому дорослій здоровій людині потрібно 7-8 годин сну, якщо вона менше спала якийсь період, варто відновити сон і подивитися, чи це поліпшило стан», - зазначив Стойко.

Потім, за його словами, необхідно звернути увагу на харчування, тобто повноцінно харчуватися та вживати достатню кількості води, їсти сезонні фрукти та овочі.

Необхідно також звернути увагу, як часто людина знаходиться у стресі, та намагатися зменшити хвилювання.

«Якщо, наприклад, людина курить – подивитися, чи не стала вона більше курити або зловживати алкоголем, тобто, будь-які зміни поведінки від звичної», - пояснив Стойка.

Таким чином, за словами лікаря, для початку варто повернутися до звичної поведінки.

Крім того, від втоми добре допомагає фізичне навантаження та прогулянки, але перетреновуватися теж не варто, оскільки це може погіршити стан. У фізичних навантаженнях важлива поступовість, тому необхідно радитися з досвідченими тренерами.

«Дуже сприяють відновленню організму водні процедури – ванни з морською сіллю та ефірними оліями, контрастний душ. Варто звернути увагу на стан нервової системи та підібрати відповідну ефірну олію. Якщо людина в’яла - можна використати масла з тонізуючим ефектом», - розповів Стойка.

Якщо все це не змінює ситуацію в кращий бік, тоді це може бути захворювання. У такому випадку необхідно проконсультуватися з лікарем.

Як повідомлялося, недосип знижує реакцію і впливає на інтелект.