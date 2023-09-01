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Ловці ланцетів: розробка «Метінвесту» Ахметова зупиняє російські безпілотники

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ловці ланцетів: розробка «Метінвесту» Ахметова зупиняє російські безпілотники
Конструкція захищає від ворожих безпілотників
фото з відкритих джерел

Російські «Ланцети» – це ударні БПЛА, які здатні серйозно пошкодити або навіть знищити цінну техніку військових

Група «Метінвест» налагодила серійне виробництво інженерних споруд-укриттів, що виконують роль «ловців ланцетів», захищаючи військову техніку ЗСУ від атак ворожих дронів. Першу партію з 32 укриттів передали на фронт, і вони вже показали ефективність.

Російські «Ланцети» – це ударні БПЛА, які здатні серйозно пошкодити або навіть знищити цінну техніку військових. Укриття від них тепер називають «ловцями ланцетів».

Утім, за словами виробників, можуть захистити не лише від них, а й від інших видів дронів-камікадзе.

«Усі знають, що наш ворог підступний, тому «Метінвест» поставив собі завдання – допомогти нівелювати його козирі. Одними з них є ланцети та інші дрони-камікадзе, які стали проблемою для техніки ЗСУ. Тепер можемо тішитися кожного разу, коли наш «ловець ланцетів» рятує життя воїнів і дорогу техніку від атак супротивника», — відзначив Олександр Мироненко, операційний директор Групи «Метінвест».

Кожен «ловець ланцетів» – це сталевий каркас із сіткою-рабицею з камуфляжними елементами. Ці укриття – максимально універсальні, аби їх могли використовувати для маскування та захисту більшості моделей техніки на бойових позиціях. Наприклад, самохідних артилерійських установок, танків, автомобільної техніки для перевезення особового складу. Тому це мобільна конструкція, яку легко збирати, а після «відлову» БПЛА ворога – легко відновити. 

«Ловці ланцетів» виробляються у тісній взаємодії зі спеціалістами ЗСУ.

Вже під час використання перших зразків на фронті вони показали себе, як надійна конструкція.

Результат роботи укриття: вціліла техніка після атаки ланцетів

«Метінвест» може виготовляти до п’яти «ловців» на тиждень. Вони, як і інша допомога ЗСУ, надається виключно безкоштовно. 

Нагадаємо, що «Метінвест» у рамках «Сталевого фронту Ріната Ахметова» від перших днів повномасштабного вторгнення перевів виробництво на військові рейки й системно допомагає захисникам та озброює українську армію. За півтора року військової агресії компанія спрямувала на підтримку оборонців понад 2 млрд грн. Зокрема, це виготовлені на власних потужностях та придбані 150 000 бронежилетів, понад 200 мобільних укриттів-криївок, 250 моделей військової техніки, а також тисячі одиниць дронів і тепловізорів, автівки, засоби зв’язку та інше військове устаткування. Загалом сума, яку спрямував бізнесмен Рінат Ахметов за час великої війни на допомогу військовим і цивільним українцям, зросла до 6 млрд грн.

Теги: Рінат Ахметов військові укриття безпілотник фронт

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