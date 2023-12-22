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Львівщина: староста села, який захищав радянський пам’ятник, позбувся посади

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Львівщина: староста села, який захищав радянський пам’ятник, позбувся посади
Після відставки Левицького пам’ятник радянському солдату у Смикові таки повалили
фото з соцмереж

Левицький самостійно подав заяву на звільнення за сімейними обставинами

Сокальська міська рада на засіданні у четвер, 21 грудня, ухвалила рішення про звільнення з посади старости Смиківського старостинського округу Віталія Левицького, який не дозволив знести радянський пам’ятник у селі. Про це повідомив міський голова Сокаля Сергій Касян, передає Zaxid.net.

Зазначається, що Віталій Левицький самостійно подав заяву на звільнення за сімейними обставинами, депутати майже одноголосно підтримали рішення про дострокове припинення його повноважень.

Депутати також врахували те, що раніше староста був засуджений за крадіжку інструментів та мотоцикла, і цей вирок підтвердив Верховний Суд.

«Фактично, ми його мали вже звільняти за те, що він має кримінал. Посадова особа місцевого самоврядування не може працювати, якщо є судовий вирок. Як тільки ми дізналися про рішення суду, розпочали цю процедуру. Подали на сесію, щоб депутати ухвалили рішення про проведення службового розслідування і відсторонення його від обов’язків старости сіл – Смиків, Бодячів, Матів і Залижня», – розповів Касян.

Мер додав, що останньою краплею стали дії Левицького, коли він не дав знести радянський пам’ятник в селі Смиків.

«Ми хотіли з ним це вирішити по-доброму. На стелі біля пам’ятника написане прізвище його діда, який загинув у роки Другої світової війни. І він каже, що це пам’ять про його діда. Там насправді є якесь поховання. Але на пам’ятнику писало «загиблим односельцям на фронтах Великої вітчизняної війни» і ще був напис «від рук буржуазних націоналістів», який на початку 1990 років стерли. Я йому запропонував знести цей пам’ятник, а після війни поставити на тому місці хрест. Навіть від місцевих мешканців з’явилася ініціатива поставити там капличку», – каже міський голова.

Левицький на таку пропозицію не пристав та не дозволив активістам знести цей радянський пам’ятник. Він виліз на постамент і заявив, що це «знищення пам’яті».

Наступного дня після відставки старости Віталія Левицького, 22 грудня, учасники робочої групи з декомунізації таки повалили пам’ятник радянському солдату у Смикові. Про це повідомив депутат Львівської облради Захар Миляник.

Що відомо про Левицького?

У 2022 році старосту Віталія Левицького судили за крадіжку та незаконне заволодіння мотоциклом. У травні минулого року чоловік забрав з господарства волинянина електроінструменти, сільськогосподарське приладдя та мотоцикл. Як виявилось, він так вчинив через те, що мешканець села Печихвости сім років був йому винен 647 доларів за купівлю мотоблока, але гроші не повертав. Тож Левицький після багаторазових безрезультатних нагадувань про борг вирішив забрати в чоловіка майно. Суд визнав його винним, але призначив лише два роки умовно.

Теги: декомунізація Львівщина

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