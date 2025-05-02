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У Львові чоловік напав на кур'єра: погрожував зброєю, відібрав гроші

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Львові чоловік напав на кур'єра: погрожував зброєю, відібрав гроші
колаж: glavcom.ua

Зловмисником виявився 30-річний мешканець Тернопільської області

У Львові правоохоронці затримали зловмисника, який напав на кур'єра та відібрав у нього гроші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

До правоохоронців надійшло повідомлення від кур’єра служби доставки про те, що на нього напав невідомий чоловік. Погрожуючи зброєю, він відібрав у потеплілого гроші та втік.

Львівські правоохоронці отримали орієнтування та негайно розпочали пошук підозрюваного. Відтак неподалік місця вчинення злочину патрульні поліцейські виявили схожого за описом чоловіка.

Слідчі вилучили предмет, схожий на стартовий пістолет. Зловмисником виявився 30-річний мешканець Тернопільської області.

«За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна», – написали в поліції.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у четвер, 30 січня, у Печерському районі Києва водій авто вистрілив у голову кур’єру Glovo. Інцидент стався біля метро «Звіренецька».

Постраждалий залишився живим, його врятував шолом, а пістолет виявився газовим.

Відомо, що між водієм автомобіля та кур’єром Glovo виник конфлікт на дорозі. Автовласник здавав назад, а кур’єр на мопеді в цей момент дуже близько проїхав біля його машини, але транспортний засіб не зачепив.

Водієві це не сподобалося – він почав кричати та вигукувати нецензурні репліки.

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Теги: напад Львів

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