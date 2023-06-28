Львівська слідча, що приймала рішення про арешт керівника УАФ Павелка навіть не бачила матеріалів справи – юрист

«Справу проти Павелка» за підслідністю мають розслідувати НАБУ та ВАКС

Передача справи проти президента УАФ Андрія Павелка з Києва до Львова, з головного слідчого управління Нацполіції – до райвідділку, відбулася усупереч закону та нормальній логіці. Про це заявив юрист, адвокат Денис Бугай під час пресконференції у Будинку футболу.

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«Заступник генерального прокурора вважає, що головне слідче управління Нацполіції неефективно (розслідувало справу, – ред.), а райвідділок в одному з районів міста Львова – буде ефективний. Це не тільки заборонено законом так робити (передавати справу буцімто через неефективність слідства до нижчої інстанції, – ред.), але це й нормальна логіка показує: якщо у вас справа складна із міжнародно-правовим аспектом, то розслідувати її має відповідний орган – ДБР, НАБУ, СБУ, БЕБ. Але 100% не райвідділок. Це перший сигнал що передача Львову відбулася не просто так.

Друге питання – де мало б розслідуватися і який би суд був належним до цього. Ще раз підкреслюю – в той період, коли, начебто, відбувся злочин, Андрій Павелко був народним депутатом, і відповідно це виключна підслідність НАБУ. Тобто справу має розслідувати НАБУ, а судом має бути – ВАКС. І Павелко більше місяця тому зробив публічну заяву, і подав відповідну заяву до Генпрокуратури, і сказав – «віддавайте справу НАБУ, я не боюся чесного і відкритого розслідування».

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Тепер – питання щодо того, як вони обґрунтовують, що вони будуть розслідувати, і Шевченківський суд, а не ВАКС. Це пояснення дуже цікаве: суддя сказала наступне – враховуючи, що сьогодні Павелко не депутат, тому немає підслідності ВАКС. Але ця позиція не витримує жодної критики, навіть юридичної. Виходячи з позиції судді Шевченківського суду, якщо народному пред’являється підозра – йому треба просто скласти повноваження і таким чином вийти з підслідності та впливу НАБУ», – зауважив юрист.

Денис Бугай також наголосив, що фактично передача «справи Павелка» у Львів і зміна там запобіжного заходу (застосування арешту, – ред.). відбулися на підставі підроблених документів.

«Чому? Уявимо – справа 300 томів, вона ще не доїхала до Львова. Слідча – я з повагою відношуся до неї, до цієї колеги, – але вона рік тому випустилася з університету МВС. Справа не доїхала, вона її не бачила, вона жодного разу не була у Києві – і ця слідча приймає рішення про зміну запобіжного заходу. Як можна прийняти рішення, не вивчивши матеріали і навіть не отримавши їх?», – додав адвокат.

Рішення про арешт керівника УАФ Павелка, львівська суддя Галина Білінська прийняла 16 червня. До цього, клопотання слідства про арешт судді у Києві підстав задовольнити не знайшли.

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Днями, до команди захисту представників УАФ приєдналася адвокатська компанія «Міллер», партнер якої Олексій Носов прямо назвав справу проти Павелка «замовною».