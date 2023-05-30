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В «Укрзалізниці» проходять обшуки: позиція очільника компанії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В «Укрзалізниці» проходять обшуки: позиція очільника компанії
Голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко
фото з відкритих джерел

«Укрзалізниця» запевняє, що розпочала активно проводити низку власних службових розслідувань

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в «Укрзалізниці», які пов'язані із закупівлями для потреб галузі. Про це підтвердили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що правоохоронцям надано доступ до домашніх та робочих приміщень працівників товариства, які передбачені ухвалою суду в рамках розслідування, пов'язаного з діяльністю філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця».

«Вкотре наголошую, що серед моїх першочергових завдань на позиції керівника «Укрзалізниці» – подолання корупційних схем. Сьогодні особисто  надав усі роз'яснення НАБУ, щодо можливих зловживань у закупівлях. Хоча перевірки закупівель проводяться за той період, коли вони не входили до зони моєї відповідальності. Ми відкриті до будь-яких перевірок, готові сприяти слідчим діям та підтримувати прозоре і неупереджене розслідування всіх можливих зловживань у компанії», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко. 

У компанії запевняють, що «Укрзалізниця» розпочала активно проводити низку власних службових розслідувань і передела до правоохоронних органів у 2023 році близько 20 справ.

Нагадаємо, минулого тижня НАБУ та САП затримали одного з заступників керівника закупівельного підрозділу «Укрзалізниці» та провели обшуки в компанії. Він підозрюється в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в укладенні договорів з «потрібними постачальниками» для потреб залізниці. За свої «послуги» він отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн. Інформацію про можливі зловживання з боку зазначеного посадовця до правоохоронців, у тому числі і НАБУ, «Укрзалізниця» передала ще у квітні 2023 року. 

Раніше про обшуки в «Укрзалізниці» повідомляло джерело «Главкома».

Теги: Укрзалізниця НАБУ обшук

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