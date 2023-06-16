Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Від скандального судді Печерського суду Вовка зреклася мати (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Від скандального судді Печерського суду Вовка зреклася мати (відео)
Наталія Гладка, яка керує будівництвом, заперечує родинні зв’язки з суддею
фото: скриншот відео

Мама судді загородила пляж в Одесі, щоб збудувати готель

Сім’я скандального судді Печерського суду Києва Сергія Вовка будує готель на одеському пляжі. Під час розмови з журналісткою матір судді Наталія Гладка, яка керує будівництвом, заперечує родинні зв’язки з сином. Про це повідомляє Bihus.Info.

За даними видання, на тому місці, де зараз мати Вовка зводить чотириповерховий готель, раніше було кафе, а за сумісництвом – ще й перше місце роботи її сина. Згідно з документами, будівництво готелю на місці цього закладу вважається так званою «реконструкцією».

Частину берега вже загороджено парканом, поставлений колючий дріт, а екскаватор розкидує каміння просто в морі.

Видання провело розслідування щодо законності такого будівництва. Журналістці, що спілкувалася з суддею та його матір’ю, так і не вдалося отримати від них належні документи, які б дозволяли подібні дії на міському пляжі.

На запитання журналістки, ким жінці, що керує будівництвом, приходиться суддя Сергій Вовк, та спочатку відповідає, що не має часу на коментарі, а потім і взагалі – що він не її син. Хоча сама відгукується на своє ім’я, розмовляє про справи фірми, записаної на Наталію Гладку, та їздить на машині, зареєстрованій на це ім’я.

В офіційному досьє Сергія Вовка Наталія Гладка вказана матір’ю. Їй він дарує квартири в Одесі, доки сам, за деклараціями, нібито не має нічогісінько.

 

Нагадаємо, суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк відомий відомий своїми упередженими та політично вмотивованими рішеннями. Зокрема, він передав справу, у якій фігурує заступник голови Офісу президента України Олег Татаров з Національного антикорупційного бюро до Державного бюро розслідувань. Сам Татаров підозрюється НАБУ та САП у пособництві у наданні хабаря у вигляді паркомісця в ЖК «Артемівський» від народного депутата Максима Микитася заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтину Дубоносу.

Крім того, Сергій Вовк відомий і тим, що у 2012 році засудив Юрія Луценка до чотирьох років ув'язнення за нібито незаконне святкування Дня міліції.

Також цей суддя дозволив колишньому заступнику голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрію Портнову стягнути з держави сім млн грн за шкоду репутації.

У грудні 2019 року Сергій Вовк ухвалив рішення про запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відправивши Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко у СІЗО, а Яну Дугар – під домашній арешт.

Як повідомлялося, 14 червня Вищий антикорупційний суд призначив екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

Читайте також: Ефект Димедролу. Як «бабушка» НАБУшника посадила суддю Чауса
Теги: будівництво суддя Одеса кримінал

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мерія Одеси порекомендувала обмежити використання музики та проведення розважальних заходів у місті
В Одесі оголошено жалобу через нічний ракетний удар
14 червня, 19:00
В Одесі троє людей загинули і 13 були поранені
Пошкоджені бізнес-центр та церква, загинули люди: завершено пошукову операцію в Одесі (фото)
14 червня, 09:46
Окупанти атакували Одесу
В Одесі пролунали вибухи
14 червня, 02:44

Новини

Від скандального судді Печерського суду Вовка зреклася мати (відео)
Від скандального судді Печерського суду Вовка зреклася мати (відео)
В Одесі позеленіло море: що відбувається (фото, відео)
В Одесі позеленіло море: що відбувається (фото, відео)
Нічна атака на Одещину: стала відома кількість знищених «Шахедів»
Нічна атака на Одещину: стала відома кількість знищених «Шахедів»
В Одесі оголошено жалобу через нічний ракетний удар
В Одесі оголошено жалобу через нічний ракетний удар
Російська ракета пошкодила храм Московського патріархату в Одесі
Російська ракета пошкодила храм Московського патріархату в Одесі
Підрив Каховської ГЕС. Загинули майже 150 червонокнижних тритонів (фото)
Підрив Каховської ГЕС. Загинули майже 150 червонокнижних тритонів (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
«Нам хочуть сказати: здайтесь?» Данілов розповів про тенденцію в іноземних ЗМІ
16K
Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною
12K
В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
9776
Ексгенерал НАТО назвав зброю, якої зараз потребує Україна
9476
У Росії розпочався суд над полоненими «азовцями»
8870
Масштабна повітряна тривога тривала більше 20 хвилин

Новини

На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Вчора, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту