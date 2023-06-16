Від скандального судді Печерського суду Вовка зреклася мати (відео)

Мама судді загородила пляж в Одесі, щоб збудувати готель

Сім’я скандального судді Печерського суду Києва Сергія Вовка будує готель на одеському пляжі. Під час розмови з журналісткою матір судді Наталія Гладка, яка керує будівництвом, заперечує родинні зв’язки з сином. Про це повідомляє Bihus.Info.

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За даними видання, на тому місці, де зараз мати Вовка зводить чотириповерховий готель, раніше було кафе, а за сумісництвом – ще й перше місце роботи її сина. Згідно з документами, будівництво готелю на місці цього закладу вважається так званою «реконструкцією».

Частину берега вже загороджено парканом, поставлений колючий дріт, а екскаватор розкидує каміння просто в морі.

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Видання провело розслідування щодо законності такого будівництва. Журналістці, що спілкувалася з суддею та його матір’ю, так і не вдалося отримати від них належні документи, які б дозволяли подібні дії на міському пляжі.

На запитання журналістки, ким жінці, що керує будівництвом, приходиться суддя Сергій Вовк, та спочатку відповідає, що не має часу на коментарі, а потім і взагалі – що він не її син. Хоча сама відгукується на своє ім’я, розмовляє про справи фірми, записаної на Наталію Гладку, та їздить на машині, зареєстрованій на це ім’я.

В офіційному досьє Сергія Вовка Наталія Гладка вказана матір’ю. Їй він дарує квартири в Одесі, доки сам, за деклараціями, нібито не має нічогісінько.

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Нагадаємо, суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк відомий відомий своїми упередженими та політично вмотивованими рішеннями. Зокрема, він передав справу, у якій фігурує заступник голови Офісу президента України Олег Татаров з Національного антикорупційного бюро до Державного бюро розслідувань. Сам Татаров підозрюється НАБУ та САП у пособництві у наданні хабаря у вигляді паркомісця в ЖК «Артемівський» від народного депутата Максима Микитася заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтину Дубоносу.

Крім того, Сергій Вовк відомий і тим, що у 2012 році засудив Юрія Луценка до чотирьох років ув'язнення за нібито незаконне святкування Дня міліції.

Також цей суддя дозволив колишньому заступнику голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрію Портнову стягнути з держави сім млн грн за шкоду репутації.

У грудні 2019 року Сергій Вовк ухвалив рішення про запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відправивши Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко у СІЗО, а Яну Дугар – під домашній арешт.

Як повідомлялося, 14 червня Вищий антикорупційний суд призначив екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.