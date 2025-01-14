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Львівський аеропорт вивчає можливість відкриття цивільних рейсів під час війни

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Львівський аеропорт вивчає можливість відкриття цивільних рейсів під час війни
Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького
фото з відкритих джерел

Персонал який обслуговує аеропорт, складається з 30% від довоєнного часу

Львівський міжнародний аеропорт вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури. Про це йдеться у повідомленні пресслужби аеропорту.

«Вивчаємо можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури», – зазначили в пресслужбі.

Також зазначено, що за час війни, майже 1300 фахівців за різними напрямками із різних служб авіагалузі, оновили знання та підтвердили рівень професійної кваліфікації за сертифікованими програмами Державіаслужби. Персонал який обслуговує аеропорт, складається з 30% від довоєнного часу. 

«Розроблено операційний документ евакуації пасажирів, проводимо постійні тренування процедур евакуації людей», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі у Києві заявляв, що польоти з одного з українських аеропортів – «Львів» або «Бориспіль» – відновляться до кінця січня 2025 року.

На його думку, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати саме з аеропорту «Львів». Утім, президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Натомість, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв, що в Україні недостатньо систем протиповітряної оборони для того, щоб відновити авіасполучення.

Нагадаємо, що у Львові на вулиці Князя Романа дев’ятеро людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих п’ять дітей. Їх госпіталізували. 

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Теги: аеропорт Львів Аеропорт Бориспіль

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