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Найбільший крижаний острів у світі відкриває новий аеропорт: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Найбільший крижаний острів у світі відкриває новий аеропорт: подробиці
Гренландія відкрила свій перший міжнародний аеропорт
фото із відкритих джерел

Столиця Гренландії Нуук стане центром міжнародних авіаперельотів

Гренландія, найбільший острів на планеті, вкритий крижаними просторами, готується до початку нової ери. Вже влітку 2025 року столиця Нуук стане центром міжнародних авіаперельотів завдяки відкриттю оновленого аеропорту з 2000-метровою злітно-посадковою смугою. Про це пише MSN.

«Гренландія була в основному закрита для міжнародних рейсів, що з’єднують її з рештою світу, просто тому, що в аеропортах не було інфраструктури для посадки досить великих літаків, яким для зльоту та посадки потрібні довші злітно-посадкові смуги», – йдеться у матеріалі. 

Цей історичний крок відкриє прямі рейси з Гренландії до США, Канади, Ісландії та Данії, що вперше з'єднає острів зі світом через Атлантику. Пасажири зможуть вирушити до Нью-Йорка, Рейк'явіка або Копенгагена, а рейси в аеропорт Кефлавік почнуться вже 3 березня 2025 року.

«Сьогоднішній день знаменує початок нової ери для Гренландії, створюючи неймовірні можливості для країни. Уявіть: ви вилітаєте з Нуука вранці, а ввечері насолоджуєтеся французькою кухнею в Парижі», – наголосив генеральний директор аеропортів Гренландії Йєнс Лаурідсен.

Раніше коротка злітно-посадкова смуга в Нууці обмежувала можливості міжнародних перельотів. Однак оновлений аеропорт здатний приймати великі літаки, що стане важливим кроком у розвитку туризму.

«Попередня злітно-посадкова смуга в Нууку мала довжину лише 950 метрів і могла підтримувати лише невеликі літаки. Для порівняння, довжина північної злітно-посадкової смуги в лондонському Хітроу становить 3902 метри», – пояснюють журналісти.

Гренландія – це не лише місце, де 80% території вкрито льодом, а й один із найкращих майданчиків для спостереження за північним сяйвом.

Крім Нуука, в 2026 році на півдні острова відкриються ще два аеропорти, що зміцнить інфраструктуру і зробить острів доступнішим для мандрівників.

Гренландія, яка тривалий час залишалася закритою для міжнародних перельотів, тепер готова відкрити свої крижані ворота світу. Цей крок обіцяє не лише нові маршрути для туристів, а й можливість для мешканців країни відчути себе ближчими до глобального світу.

Нагадаємо, уряд Данії вирішив значно збільшити оборонний бюджет для Гренландії, виділивши щонайменше $1,5 млрд. Це рішення було оголошено після того, як обраний президент США Дональд Трамп знову висловив бажання придбати цю арктичну територію.

До слова, план обраного президента Дональда Трампа щодо купівлі Гренландії стане найбільшим територіальним придбанням США в історії.

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Теги: авіація бюджет туризм літак аеропорт президент Гренландія

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