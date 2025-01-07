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Ще одна авіакомпанія заявила про скорочення кількості рейсів до Росії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ще одна авіакомпанія заявила про скорочення кількості рейсів до Росії
З 22 січня до 5 березня будуть скасовані деякі рейси між Ташкентом і Самаркандом
фото з відкритих джерел

Авіаперевізник пояснив своє рішення «необхідністю планового техобслуговування літаків Airbus A320»

Узбецька авіакомпанія Qanot Sharq заявила про скорочення кількості рейсів до російських міст Москва і Санкт-Петербург з 20 січня по 6 березня. Про це повідомляє Радіо Свобода. 

Авіаперевізник пояснив своє рішення «необхідністю планового техобслуговування літаків Airbus A320».

У компанії повідомили, що частину рейсів до Москви (аеропорт Домодєдово) буде призупинено з Ташкента, Самарканда, Бухари, Намангана і Фергани, та до Санкт-Петербурга (аеропорт Пулково) – із Самарканда і Намангана.

Також з 22 січня до 5 березня будуть скасовані деякі рейси між Ташкентом і Самаркандом. 

Зауважимо, це вже сьома авіакомпанія, яка призупинила рейси до Росії. Раніше це зробили:

  • «Азербайджанські авіалінії» оголосили, що з 28 грудня призупиняють рейси із Баку до низки російських міст;
  • Найбільша ізраїльська авіакомпанія El Al призупинила рейси з Тель-Авіва до Москви через «події у повітряному просторі Росії»;
  • Казахська компанія Qazaq Air припинила на місяць польоти за маршрутом Астана – Єкатеринбург;
  • Компанія ОАЕ FlyDubai на найближчі дні скасувала польоти з Сочі та Мінеральних Вод у Дубай;
  • Ростовська авіакомпанія «Азимут» заявила про відміну рейсів до Азербайджану з аеропортів Сочі та Мінеральних Вод.
  • Авіакомпанія «Туркменістан» на місяць призупинила рейси до Росії

Так, авіакомпанії почали припиняти рейси до російських міст після аварії в казахстанському Актау літака Azerbaijan Airlines, який виконував рейс з Баку до Грозного. В авіакомпанії заявили, що літак зазнав «зовнішнього фізичного та технічного впливу». Де це сталося, перевізник не уточнив.

Однак, не всі авіакомпанії назвали саме катастрофу в Казахстані причиною зупинки польотів, також, терміни зупинки авіасполучення всюди є різними.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Згодом Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

Однак, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК).

За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

Вже 27 грудня глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував авіакатастрофу азербайджанського літака, і за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними», – заявив Ядров.

За його словами, російські диспетчери нібито пропонували для посадки інші летовища, однак командир літака «прийняв рішення прямувати до аеропорту Актау».

Теги: росія авіація аеропорт Узбекистан Москва

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