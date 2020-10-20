Люди з особливими потребами мають відчути себе повноправними членами суспільства, — експерт



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Євген Охріменко стверджує, що заявлені громадським рухом «Соціальна єдність» цілі — не просто заклики

В Україні повинні бути створені умови для того, щоб люди з особливими потребами отримали ті ж можливості, що й інші члени суспільства, і відчули себе повноправними громадянами.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам сказав голова громадського руху «Соціальна єдність» Євген Охріменко.

Він зазначив, що саме формування таких умов є ціллю проєкту «Країна без бар'єрів», яку реалізує рух «Соціальна єдність».

«У нашій країні мають бути забезпечені рівні можливості для людей з особливими потребами. Ми працюємо над тим, щоб суспільство, нарешті, відчуло свою відповідальність перед такими людьми і допомагало їм відчути себе повноправними громадянами», — сказав він.

Для вирішення цієї комплексної задачі «Соціальна єдність» вважає за необхідне залучити представників влади і бізнесу до вирішення проблематики комунікації з людьми з особливими потребами; активізувати їх участь в житті суспільства і підвищити вплив на процеси прийняття рішень; підвищити їх конкурентну спроможність на ринку праці і зменшити відсоток безробіття серед таких людей; дати можливість отримати потрібну освіту.

«Якщо вмістити це все в 3 словах - дати їм відчути свободу вибору», — резюмував Євген Охріменко.

Він додав, що заявлені громадським рухом цілі — не просто заклики, у його організації є не тільки бачення, а й досвід успішної реалізації програм у цьому напрямку. Так в рамках проєкту «Країна без бар'єрів» уже реалізується проєкт «Країна без бар'єрів для нечуючих». Для допомоги цій категорії людей з особливими потребами, в 2017 році «Соціальна єдність» створила «Центр соціального супроводу глухих людей».

Центр працює на базі програмного забезпечення ConnectPro для операційних систем Android і iOS і допомагає викликати перекладача жестової мови в будь-який час і в будь-якому місці, що створює рівні можливості для людей з порушеннями слуху і сприяє їх сприйняттю суспільством. Станом на кінець 2019 року до Центру щодня здійснювалася понад 5000 звернень.

За різними напрямками «Соціальна єдність» співпрацює з місцевими радами майже всіх міст і областей, зараз на стадії реалізації проєкт з Міністерством внутрішніх справ по впровадженню перекладу жестової мови в Національній поліції.

Завдяки співпраці з територіальними громадами на основі меморандумів про партнерство до кінця 2020 року вільний доступ до повноцінного інклюзивного простору можуть отримати більше 1 млн. громадян з вадами слуху.