На Вінниччині поліцейський загасив пожежу у будинку (відео)

Завдяки оперативності дій поліцейського та небайдужості місцевих мешканців сім’я не залишилась без даху над головою

Власниця приміщення залишила увімкненою електродуховку

Поліцейський Тульчинського відділу поліції Віктор Василишин патрулюючи територію Городківської громади побачив дим з вікон будинку. Не гаючи ні хвилини поліцейський вирушив на допомогу.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області, прибувши до будинку він з'ясував, що власниця приміщення пішла за дітками в школу і залишила увімкненою електродуховку. Правоохоронець одразу взявся за роботу, та за допомогою місцевих мешканців ліквідував пожежу.

Згодом прибули пожежники, які зафіксували факт пожежі.

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Нагадаємо, 26 квітня, в Одесі горів житловий багатоповерховий будинок, внаслідок інциденту двоє людей загинули.