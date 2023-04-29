На Вінниччині поліцейський загасив пожежу у будинку (відео)
Власниця приміщення залишила увімкненою електродуховку
Поліцейський Тульчинського відділу поліції Віктор Василишин патрулюючи територію Городківської громади побачив дим з вікон будинку. Не гаючи ні хвилини поліцейський вирушив на допомогу.
Як повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області, прибувши до будинку він з'ясував, що власниця приміщення пішла за дітками в школу і залишила увімкненою електродуховку. Правоохоронець одразу взявся за роботу, та за допомогою місцевих мешканців ліквідував пожежу.
Згодом прибули пожежники, які зафіксували факт пожежі.
Нагадаємо, 26 квітня, в Одесі горів житловий багатоповерховий будинок, внаслідок інциденту двоє людей загинули.
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