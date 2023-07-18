Мама Саакашвілі розповіла про жахливий стан сина

Гіулі Аласанія наголосила, що всі діагнози її сина – це наслідок його отруєння у в'язниці

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі почувається погано. Про це розповіла його мати Гіулі Аласанія на засіданні ініціативної групи по створенню Міжнародного руху підтримки Міхеіла Саакашвілі «Друзі Міхо, єднайтесь!» у КВЦ «Парковий».

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«Він (Саакашвілі – «Главком») почувається погано. Він завжди лежить, йому важко навіть сісти. У нього немає сил ходити, у нього зникли усі м’язи. Постійна температура, тиск 140», – розповіла вона.

Гіулі Аласанія наголосила, що всі діагнози її сина – це наслідок його отруєння у в'язниці.

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«Він дуже розраховує на перемогу України. Дуже розраховує повернутися до України та брати участь у всіх процесах в Україні», – додала вона.

Раніше повідомлялося, що польський лікар опинився у центрі скандалу через Саакашвілі.

Нагадаємо, Саакашвілі був затриманий 1 жовтня 2021 року у Тбілісі. Він таємно прибув до Грузії, де йому загрожувало кримінальнг переслідування. Спочатку його помістили до в'язниці в Руставі. Після голодування його стан погіршився, і з в'язниці його перевели спочатку до тюремної лікарні у Тбілісі, потім до військового шпиталю в Горі.

20 жовтня 2021 року прокуратура Грузії висунула Саакашвілі звинувачення – незаконне перетинання державного кордону. За даними слідства, наприкінці вересня Саакашвілі таємно повернувся з України до Грузії у трейлері, завантаженому молочною продукцією, який прибув на кораблі з українського порту Чорноморськ до порту Поті. Михайло Саакашвілі називає всі справи політично вмотивованими. 12 травня 2022 року Саакашвілі перевели на лікування до клініки «Вівамед», де він перебуває досі.