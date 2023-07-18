Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мама Саакашвілі розповіла про жахливий стан сина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мама Саакашвілі розповіла про жахливий стан сина
Мати Михайла Саакашвілі – Гіулі Аласанія
фото: glavcom.ua

Гіулі Аласанія наголосила, що всі діагнози її сина – це наслідок його отруєння у в'язниці

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі почувається погано. Про це розповіла його мати Гіулі Аласанія на засіданні ініціативної групи по створенню Міжнародного руху підтримки Міхеіла Саакашвілі «Друзі Міхо, єднайтесь!» у КВЦ «Парковий».

«Він (Саакашвілі – «Главком») почувається погано. Він завжди лежить, йому важко навіть сісти. У нього немає сил ходити, у нього зникли усі м’язи. Постійна температура, тиск 140», – розповіла вона.

Гіулі Аласанія наголосила, що всі діагнози її сина – це наслідок його отруєння у в'язниці.

«Він дуже розраховує на перемогу України. Дуже розраховує повернутися до України та брати участь у всіх процесах в Україні», – додала вона.

Раніше повідомлялося, що польський лікар опинився у центрі скандалу через Саакашвілі.

Нагадаємо, Саакашвілі був затриманий 1 жовтня 2021 року у Тбілісі. Він таємно прибув до Грузії, де йому загрожувало кримінальнг переслідування. Спочатку його помістили до в'язниці в Руставі. Після голодування його стан погіршився, і з в'язниці його перевели спочатку до тюремної лікарні у Тбілісі, потім до військового шпиталю в Горі. 

20 жовтня 2021 року прокуратура Грузії висунула Саакашвілі звинувачення – незаконне перетинання державного кордону. За даними слідства, наприкінці вересня Саакашвілі таємно повернувся з України до Грузії у трейлері, завантаженому молочною продукцією, який прибув на кораблі з українського порту Чорноморськ до порту Поті. Михайло Саакашвілі називає всі справи політично вмотивованими. 12 травня 2022 року Саакашвілі перевели на лікування до клініки «Вівамед», де він перебуває досі.

Читайте також: Адвокат Саакашвілі: Лікарі кажуть, що йому залишилося пів року

 

Теги: Михайло Саакашвілі отруєння Грузія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі затримали грузинські правоохоронці ще у жовтні 2021 року
Рада звернулася до Грузії з проханням помилувати Саакашвілі
14 липня, 10:07
Предмет, який нібито виявили в черевику лікаря
Грузія звинуватила іноземного лікаря у викраденні зразка аналізів Саакашвілі (відео)
15 липня, 06:51
Польський лікар намагався винести біозразок з грузинської лікарні
Польський лікар опинився у центрі скандалу через Саакашвілі
Вчора, 13:07

Суспільство

Мама Саакашвілі розповіла про жахливий стан сина
Мама Саакашвілі розповіла про жахливий стан сина
Атака на міст. Росіяни в паніці скасовують тури до Криму
Атака на міст. Росіяни в паніці скасовують тури до Криму
Кремлівська пропаганда працює цілодобово: що відбувається на деокупованій Херсонщині
Кремлівська пропаганда працює цілодобово: що відбувається на деокупованій Херсонщині
8-річна дівчинка із Закарпаття встановила всеукраїнський рекорд заради ЗСУ (відео)
8-річна дівчинка із Закарпаття встановила всеукраїнський рекорд заради ЗСУ (відео)
У Львові на 11-й день після атаки під завалами знайдено живого кота (фото)
У Львові на 11-й день після атаки під завалами знайдено живого кота (фото)
Ексрегіонали, які підтримували Януковича, вручили дипломи українським випускникам
Ексрегіонали, які підтримували Януковича, вручили дипломи українським випускникам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Підрив Кримського моста. Як Путіну доповідали «гарні» новини (відео)
13K
Польський лікар опинився у центрі скандалу через Саакашвілі
13K
Підрив Кримського моста. Окупанти екстрено будуватимуть тимчасову переправу
12K
Речник проєкту «Хочу жити» розповів, як росіяни здаються у полон
7625
Путін проігнорував пропозицію ООН підключити російський банк до SWIFT
6787
У Кличка відповіли на ультиматум Арахамії: Бруківку перекладають там, де давно треба

Новини

Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Сьогодні, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту