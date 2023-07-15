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Грузія звинуватила іноземного лікаря у викраденні зразка аналізів Саакашвілі (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Грузія звинуватила іноземного лікаря у викраденні зразка аналізів Саакашвілі (відео)
Предмет, який нібито виявили в черевику лікаря
фото: скриншот відео

Пенітенціарна служба опублікувала відео, на якому лікар нібито дістає з черевика невеликий предмет

Польський лікар, якому влада Грузії дозволила долучитися до обстеження колишнього президента країни Михайла Саакашвілі, спробував у власному черевику винести зразок аналізів пацієнта. Про це заявила пенітенціарна служба Грузії.

«Під час візиту стався незрозумілий інцидент з одним із польських лікарів. Зокрема, лікар загорнув у папір зразок, узятий у засудженого Михайла Саакашвілі, і спробував винести його у черевику», – йдеться у повідомленні.

Пенітенціарна служба опублікувала відео, на якому лікар нібито дістає з черевика невеликий предмет.

У відомстві заявили, що допущені до Саакашвілі польські лікарі мають право брати аналізи «лише в офіційному порядку».

Як переконує пенітенціарна служба, експрезиденту насправді надавалась належна медична допомога, а звернення його матері з проханням допустити іноземних лікарів «не відповідає встановленим законодавством Грузії стандартам».

Зазначимо, 20 жовтня 2021 року прокуратура Грузії висунула Саакашвілі звинувачення – незаконне перетинання державного кордону. За даними слідства, наприкінці вересня Саакашвілі таємно повернувся з України до Грузії у трейлері, завантаженому молочною продукцією, який прибув на кораблі з українського порту Чорноморськ до порту Поті. Михайло Саакашвілі називає всі справи політично вмотивованими.

Нагадаємо, у соцмережах з'явилися фото дуже схудлого Михайла Саакашвілі, які багатьох в Україні спровокували жах. За словами адвоката експрезидента Грузії Шалва Хачапурідзе, причина такого стану у 47 різних діагнозах, із яких три фактично невиліковні.

Раніше стало відомо, що лікарі з Європи, США і Грузії провели дослідження, проаналізували поставлені діагнози Саакашвілі. Спеціальна міжнародна медична комісія, скликана омбудсменом, дійшла висновку – Саакашвілі важко хворий, а перебування у в’язниці ускладнює протікання його хвороб.

До слова, Михайло Саакашвілі чи не єдиний ув’язнений у Грузії, кому заборонено спілкуватися телефоном з родичами. Єдина, кого до нього підпускають – це його мати.

Читайте також: Адвокат Саакашвілі: Лікарі кажуть, що йому залишилося пів року
Теги: Михайло Саакашвілі лікар Грузія

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