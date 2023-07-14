Рада звернулася до Грузії з проханням помилувати Саакашвілі

Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі затримали грузинські правоохоронці ще у жовтні 2021 року

Верховна Рада зареєструвала проєкт звернення до президента Грузії та парламентів держав – членів ЄС щодо звільнення Саакашвілі

У Верховній Раді зареєстрований проєкт звернення до президента Грузії та парламентів держав – членів ЄС щодо необхідності здійснити гуманітарний акт та помилувати Михайла Саакашвілі. Про це йдеться в проєкті постанови №9491, внесеному великою групою депутатів.

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З метою збереження життя та здоров’я громадянина України, Верховна Рада планує:

закликати президента Грузії Саломе Зурабішвілі надати уповноваженому Верховної ради України з прав людини Дмитру Лубінцю доступ до громадянина України Михайла Саакашвілі;

звернутися до президента Грузії з проханням здійснити гуманітарний акт та помилувати Саакашвілі, враховуючи його тяжкий фізичний стан;

звернутися до парламентів держав – членів Європейського Союзу з проханням ухвалити відповідні рішення та резолюції щодо необхідності здійснення президентом Грузії гуманістичного акту та помилування Саакашвілі, підтвердивши важливість дотримання міжнародних стандартів прав людини.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, широке висвітлення у вітчизняних та світових медіа інформації про умови утримання Саакашвілі, а також відповідні дипломатичні повідомлення спонукають Верховну раду України до невідкладного реагування на відомості про критичний стан здоров’я третього президента Грузії (2004-2013 рр.), громадянина України Михайла Саакашвілі

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«З огляду на положення Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 року, проект звернення Верховної ради ґрунтується на загальноприйнятих міжнародно-правових стандартах у сфері гуманітарного права та подається з метою індивідуалізованого прояву акту гуманізму та милосердя стосовно громадянина України Михайла Саакашвілі», – йдеться в документі.

Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі затримали грузинські правоохоронці ще у жовтні 2021 року. Його звинуватили у «зловживанні владою та переслідуванні політичних опонентів», за що він отримав шість років в'язниці.

З того часу колишній президент Грузії вісім разів оголошував голодування. На цьому тлі його стан здоров'я значно погіршився.

Нагадаємо, у соцмережах з'явилися фото дуже схудлого Михайла Саакашвілі, які багатьох в Україні спровокували жах. За словами адвоката експрезидента Грузії Шалва Хачапурідзе, причина такого стану 47 різних діагнозів, з яких три фактично невиліковні.

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До слова, Україна на міжнародному рівні має більше говорити про експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі та залучати до справи ООН, наполягаючи на звільненні його з-під грузинського ув’язнення.