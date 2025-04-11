«Щоп’ять хвилин» чи «що п’ять хвилин»? Мовознавиця пояснила, як писати «що» з числівниками

Мовознавиця наголошує, що «що пʼять хвилин» польська конструкція, якої вона у своєму мовленні уникає

Читачка «Главкома» Галина Єрошевська натрапила у книжці видавництва «Віхола» на слово «щопʼять» і звернулася за поясненням до філолога

«Що» з числівниками не поєднується, тому має бути окремо: що пʼять хвилин. Про це заявила філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

Однак мовознавиця наголошує, що це польська конструкція, якої вона у своєму мовленні уникає.

«Co dwa dni przychodzi od niego list» – «Що два (кожні два) дні приходить від нього лист». У тлумачному словнику є велика й максимально повна стаття про «що» з купою прикладів із класики, однак немає жодного прикладу вживання його в часовому значенні», – пояснила філологиня.

Васильєва також додала, що є ще одна подібна польська конструкція – «за» у значенні «через».

«Decentralizacja przyniesie owoce za rok lub dwa» – «Децентралізація дасть свої плоди за (через) рік-два». Я обираю «через» для запобігання багатозначності, бо «через рік» – це коли спливе рік, а «за рік» – це в межах року», – підсумувала мовознавиця.

Нагадаємо, філологиня пояснила, як правильно писати назви сайтів, соцмереж та месенджерів українською мовою.

Раніше Ольга Васильєва пояснила, як правильно писати «Сектор Гази» чи «Сектор Газа». Згідно з Інститутом української мови, який подає слово «сектор» з великої літери як частину топоніма і відмінює слово «Газа», правильним варіантом є Сектор Гази.

Також філологиня розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

До слова, мовознавиця зауважила, що не всі запозичені слова потребують заміни. Наприклад, легко замінити «фідбек» на «зворотний зв’язок», але от із «лайфгаком» складніше.