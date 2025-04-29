Скільки українців говорять вдома державною: результати опитування

За останні пʼять років зросла частка людей, які спілкуються в побуті українською мовою

13% опитаних продовжують спілкуватися в побуті російською мовою

Більшість українців спілкуються вдома державною мовою. Частка тих, хто спілкується в побуті українською мовою, за п’ять років зросла на 11%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Тим часом російською мовою в побуті говорять 13%. Ще 19% респондентів спілкуються українською і російською мовами.

Якою мовою респонденти говорять вдома інфографіка: Київський міжнародний інститут соціології

За останні пʼять років частка людей, які спілкуються в побуті українською мовою, зросла із 52% до 63%. Водночас кількість тих, хто розмовляє російською, впала з 25% до 13%.

Згідно з опитування, у центральних областях України побільшало тих, хто спілкується українською мовою. Так, у 2020 році таких було 62%, а тепер – 68%.

Мова спілкування вдома в регіональному вимірі інфографіка: Київський міжнародний інститут соціології

Також позитивна динаміка фіксується на півдні та сході України. У 2020 році там спілкувалися українською мовою 22% та 17% відповідно, а у 2025-му державною говорять 39% та 29% відповідно.

Використання російської мови в побуті в цих регіонах також знизилося: на півдні – з 42% до 24%, а на сході – з 53% до 32%.

Нагадаємо, в Україні продовжує збільшуватися частка тих, хто вважає, що російську мову взагалі не варто вивчати в українськомовних школах – у 2023 році їх було 52%, а зараз – 58%. Водночас з 42% до 38% стало менше тих, хто вважає, що російську мову варто вивчати в школах.

Раніше Міністерство освіти та науки підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах. Оксен Лісовий наголосив, що в будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, треба передбачити можливість рівноцінного, рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу.

До слова, Київ посів перше місце за кількістю скарг на порушення мовного закону. Усього в столиці було зареєстровано 365 звернень за перше півріччя 2024 року.