Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скільки українців говорять вдома державною: результати опитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Скільки українців говорять вдома державною: результати опитування
За останні пʼять років зросла частка людей, які спілкуються в побуті українською мовою
фото: Радіо Свобода

13% опитаних продовжують спілкуватися в побуті російською мовою

Більшість українців спілкуються вдома державною мовою. Частка тих, хто спілкується в побуті українською мовою, за п’ять років зросла на 11%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Тим часом російською мовою в побуті говорять 13%. Ще 19% респондентів спілкуються українською і російською мовами.

Якою мовою респонденти говорять вдома
Якою мовою респонденти говорять вдома
інфографіка: Київський міжнародний інститут соціології

За останні пʼять років частка людей, які спілкуються в побуті українською мовою, зросла із 52% до 63%. Водночас кількість тих, хто розмовляє російською, впала з 25% до 13%.

Згідно з опитування, у центральних областях України побільшало тих, хто спілкується українською мовою. Так, у 2020 році таких було 62%, а тепер – 68%.

Мова спілкування вдома в регіональному вимірі
Мова спілкування вдома в регіональному вимірі
інфографіка: Київський міжнародний інститут соціології

Також позитивна динаміка фіксується на півдні та сході України. У 2020 році там спілкувалися українською мовою 22% та 17% відповідно, а у 2025-му державною говорять 39% та 29% відповідно.

Використання російської мови в побуті в цих регіонах також знизилося: на півдні – з 42% до 24%, а на сході – з 53% до 32%.

Нагадаємо, в Україні продовжує збільшуватися частка тих, хто вважає, що російську мову взагалі не варто вивчати в українськомовних школах – у 2023 році їх було 52%, а зараз – 58%. Водночас з 42% до 38% стало менше тих, хто вважає, що російську мову варто вивчати в школах.

Раніше Міністерство освіти та науки підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах. Оксен Лісовий наголосив, що в будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, треба передбачити можливість рівноцінного, рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу.

До слова, Київ посів перше місце за кількістю скарг на порушення мовного закону. Усього в столиці було зареєстровано 365 звернень за перше півріччя 2024 року. 

Читайте також:

Теги: українська мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Добрий ранок» чи «Доброго ранку»: як правильно вітатися? 10 запитань до мовознавиці
«Добрий ранок» чи «Доброго ранку»: як правильно вітатися? 10 запитань до мовознавиці
26 квiтня, 10:00
колаж: glavcom.ua
Загадка «нержавіючої сталі»: як правильно українською?
22 квiтня, 22:13
Як називати президентку Молдови. Мовознавиця пояснила, як правильно писати: «Мая» чи «Майя»
Як називати президентку Молдови. Мовознавиця пояснила, як правильно писати: «Мая» чи «Майя»
20 квiтня, 10:22
Чому NATO – це НАТО, а UN – це ООН? Мовознавиця пояснила, як правильно перекладати іноземні абревіатури
Чому NATO – це НАТО, а UN – це ООН? Мовознавиця пояснила, як правильно перекладати іноземні абревіатури
16 квiтня, 22:49
Як грамотно завершувати лист? Мовознавиця пояснила, який розділовий знак потрібно ставити після «З повагою…»
Як грамотно завершувати лист? Мовознавиця пояснила, який розділовий знак потрібно ставити після «З повагою…»
15 квiтня, 23:20
Хто помиляється: Ірина Білик чи Оля Полякова? 10 запитань до мовознавиці
Хто помиляється: Ірина Білик чи Оля Полякова? 10 запитань до мовознавиці
12 квiтня, 10:00
Мовознавиця пояснила, як відмінювати «метро», «ситро» і «кіно»
Як відмінювати «метро», «ситро» і «кіно»? Мовознавиця пояснила різницю між цими словами
7 квiтня, 21:27
Ольга Васильєва: Правильно і в Кременчуці, і в Кременчуку
Як називати жителів Запоріжжя, Кривого Рогу і Кременчука? Мовознавиця назвала правильні варіанти
7 квiтня, 12:04
Найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі
Гугл, вайбер, телеграм... Мовознавиця пояснила, як писати назви сайтів, соцмереж та месенджерів українською
31 березня, 19:24

Суспільство

Скільки українців говорять вдома державною: результати опитування
Скільки українців говорять вдома державною: результати опитування
Обстріл Дніпропетровщини: у ліцеї розповіли про 12-річну жертву російської атаки
Обстріл Дніпропетровщини: у ліцеї розповіли про 12-річну жертву російської атаки
«Бандера в спідниці». Відома мовознавиця розповіла про свою дружбу з Фаріон
«Бандера в спідниці». Відома мовознавиця розповіла про свою дружбу з Фаріон
На кордоні з Польщею частково обмежать рух транспорту до початку літа – Держмитслужба
На кордоні з Польщею частково обмежать рух транспорту до початку літа – Держмитслужба
Місячний посівний календар на травень 2025: активна фаза весняних робіт у саду та городі
Місячний посівний календар на травень 2025: активна фаза весняних робіт у саду та городі
День народження Ірини Фаріон. Донька мовознавиці зворушила спогадами про маму
День народження Ірини Фаріон. Донька мовознавиці зворушила спогадами про маму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2025
55K
ГУР назвав окуповану територію, яку Росія найбільше боїться втратити
43K
Макрон пояснив, що відбулося між Трампом і Зеленським на похороні Папи Римського
33K
До втечі Януковича з України причетний особистий охоронець Путіна – прокурор
22K
Радониця: традиції, як правильно поминати та заборони в батьківський вівторок

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:58
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Вчора, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua