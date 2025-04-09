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Українські політики зловживають вигаданим словом «бездіяти». Мовознавиця пояснила, чим його замінити

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Українські політики зловживають вигаданим словом «бездіяти». Мовознавиця пояснила, чим його замінити
У словнику Кримського і Єфремова (1924–1933) російське «бездействовать» перекладається як «вакувати», «недіяти» (написання разом)
колаж: glavcom.ua

Ольга Васильєва: «Бездіяти» – це, безумовно, росіянізм

Чіткого та всім зрозумілого відповідника слову «бездіяти» – немає, тому ним надуживають. Про це заявила філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

Так, читачі зауважили, що політики зловживають вигаданим словом «бездіяти» і запитали філологиню, чи існує відповідник в українській мові.

«У словнику Кримського і Єфремова (1924–1933) російське «бездействовать» перекладається як «вакувати», «недіяти» (написання разом). У словнику І. Шелудька, Т. Садовського (1928 р.) є варіант «нечинити» (написання разом). У сучасних словниках є тільки «вакувати». Водночас є «недіяльність» і «недіяння» (СУМ-20). «Бездіяти» – це, безумовно, росіянізм», – наголосила Васильєва.

Водночас мовознавця заявила, що «гарного, прозорого за значенням і всім зрозумілого» відповідника немає, тому словом «бездіяти» надуживають і може статися так, що його внесуть у словники. «Узус диктує літературну норму», – додала вона.

Нагадаємо, філологиня пояснила, як правильно писати назви сайтів, соцмереж та месенджерів українською мовою.

Раніше Ольга Васильєва пояснила, як правильно писати «Сектор Гази» чи «Сектор Газа». Згідно з Інститутом української мови, який подає слово «сектор» з великої літери як частину топоніма і відмінює слово «Газа», правильним варіантом є Сектор Гази.

Також філологиня розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

До слова, мовознавиця зауважила, що не всі запозичені слова потребують заміни. Наприклад, легко замінити «фідбек» на «зворотний зв’язок», але от із «лайфгаком» складніше.

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Теги: українська мова філологія

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