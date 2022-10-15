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На Рівненщині домашня вівчарка загризла немовля

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Рівненщині домашня вівчарка загризла немовля
На немовля у візку напала домашня вівчарка
фото: Нацполіція

Ні пес, ні дитя не вижили

Летальний випадок стався у селі Рачин Дубенського району. Про смерть півторамісячного хлопчика на спецлінію 102 повідомив батько. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Поліцейські Дубенського РВП на місці події попередньо з'ясували, що близько 15 години матір вийшла на прогулянку із сином. Коли повернулася на кілька хвилин у будинок, залишила коляску у дворі. В цей час домашня вівчарка перестрибнула через огорожу, перекинула візок та витягнула дитину.

Рятуючи сина, 36-річний батько смертельно травмував тварину.

На жаль, медики швидкої лише констатували смерть малолітнього.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за пунктом 2 частини 2 статті 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини із відміткою нещасний випадок).

Наразі встановлено, що сім’я благополучна, виховує ще й 8-річного сина.

Обставини трагічного випадку встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російському селищі Домна на Забайкаллі зграя бродячих собак на смерть загризла семирічну дівчинку. Тіло дитини зі слідами нападу тварин виявили на одному з пустирів.

 

 

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