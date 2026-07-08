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McDonald's з початку липня змінює структуру роботи в Україні

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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McDonald's з початку липня змінює структуру роботи в Україні
Загалом McDonald's в Україні налічує 142 заклади, в яких працюють близько 12 тис. людей
фото із відкритих джерел

McDonald's з липня 2026 року виділяє Україну в окремий регіональний підрозділ з власною управлінською структурою

McDonald's Україна з липня 2026 року почав роботу як окремий ринок в міжнародній структурі компанії, повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes Ukraine.

До цього, в період з 2022 року, український ринок управлявся спільною структурою з Чехією та Словаччиною. За цей період в регіоні відкрили майже 80 нових ресторанів, з яких половина припадає на Україну – з 2022 року в українських містах відкрилося 40 нових ресторанів.

Загалом McDonald's в Україні налічує 142 заклади, в яких працюють близько 12 тис. людей.

Генеральним директором українського підрозділу лишається Юлія Бадрітдінова.

«Мережа в Україні зросла майже на 30% від початку повномасштабної війни. Окрема ринкова структура дозволить краще відповідати на потреби локальних клієнтів та реалізовувати плани подальшого розвитку», – наголосила вона.

У той же час компанія оновила керівну команду. Так, напрям маркетингу на українському ринку очолила Ксенія Михайленко, відділ «Люди» – Сергій Невмержицький, стратегію і трансформацію – Оксана Дем’янчук, напрям корпоративного впливу – Назар Бедій, інформаційні технології – Ігор Клімов.

Виторг ТОВ «МакДональдз Юкрейн ЛТД», що розвиває мережу в Україні, у 2025-му зріс на 26,6% – до 21,3 млрд грн, за даними YouControl. За перший квартал 2026-го виторг компанії сягнув 5,2 млрд грн, що на 21,4% більше, ніж за аналогічний період торік.

Американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's оголосила про запуск нової глобальної стратегії розвитку під назвою McDonald's > NEXT.

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Теги: ринок Україна McDonald's

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