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У Південній Кореї стався обвал нового мосту, є загиблі (фото, відео)

Катерина Чернишова
glavcom.ua
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У Південній Кореї стався обвал нового мосту, є загиблі (фото, відео)
У Південній Кореї обвалився новозведений міст
скріншот із відео: Chang W. Lee/The New York Times

Відповідальна за будівництво компанія Hyundai висловлює співчуття родинам потерпілих

Щонайменше четверо загиблих та шестеро поранених – такі наслідки масштабного обвалу новозведеного мосту, який на момент трагедії перебував на етапі будівництва. Інцидент стався у місті Ансон провінції Кьонгідо, за 80 км від столиці Сеула. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Korea Herald

Перші повідомлення про падіння переправи почали масово надходити до надзвичайних служб близько 9:40 ранку. Вже за 10 хвилин вони прибули на місце події та почали пошуково-рятувальну операцію.

Відомо, що за мить до обвалу конструкції на ній виконували будівельні роботи 10 робітників, семеро з яких – корейці, а решта – китайці. Спочатку знайшли тіла двох загиблих, пізніше від серцевого нападу та множинних поранень загинуло ще двоє.

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Будівельна компанія Hyundai вже принесла свої співчуття та вибачення родинам потерпілих
фото: The New York Times; Yonhap; dw.com.

Надзвичайні служби оголосили другий рівень небезпеки з трьох можливих, тож до місця обвалу для порятунку потерпілих прибули усі найближчі підрозділи. Зокрема, 48 пожежних авто, 147 вогнеборців та три пожежних гелікоптера. 

Слідча група з`ясовує, що саме стало причиною обвалу мосту. Відомо, що за будівництво відповідала компанія Hyundai Engineering & Construction, яка вже вийшла на контакт із родинами потерпілих та взяла на себе відповідальність за трагедію. 

Раніше «Главком» повідомляв, що у Південній Кореї вдруге за місяць загорівся пасажирський літак. Займання сталося на борту лайнера Airbus авіакомпанії Air Busan, який готувався до вильоту в Гонконг. Усі 169 пасажирів, а також сім членів екіпажу евакуювалися на надувній гірці.

Нагадаємо, напередодні у Києві на Новобіличах горіла багатоповерхівка. За пів години рятувальники впоралися з пожежею, яка охопила площу у 20 квадратних метрів. 

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Теги: розслідування рятувальники будівництво трагедія Південна Корея міст

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