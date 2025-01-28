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Суд відсторонив міського голову Ірпеня Маркушина від виконання обов'язків

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд відсторонив міського голову Ірпеня Маркушина від виконання обов'язків
Суд постановив відсторонити Маркушина від управління Ірпінською громадою на час розслідування його виїзду за кордон у 2022 році
скриншот відео

Адвокати оскаржуватимуть рішення Печерського суду в апеляції

Слідча суддя Печерського суду Києва Світлана Гречана відсторонила міського голову Ірпеня Олександра Маркушина від виконання обов'язків на час розслідування його виїзду за кордон у 2022 році. Про це повідомив Олександр Маркушин у своєму Telegram-каналі.

«А тепер порівняйте: батько-одинак, який поїхав на день народження до дитини і привіз дрони для захисників, – ув’язнення з альтернативою понад 30 млн грн застави та відсторонення від посади, на яку мене обирали не суд чи забудовники, а жителі громади. І броварські чиновники з ДТП у нетверезому стані, де є постраждалі, – штраф у кілька тисяч і повернення автівки», – написав Маркушин.

Зазначається, що адвокати оскаржуватимуть рішення Печерського суду в апеляції.

«Готуємо скаргу на суддю Світлану Гречану до Вищої ради правосуддя. Звернемося до Європейського суду з прав людини через порушення права на справедливий суд», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід міському голові Ірпеня Олександру Маркушину. Його підозрюють в незаконному перетині кордону. Згідно з рішенням суду, мера міста триматимуть під вартою до 22 березня 2025 року. Водночас за Маркушина можуть внести заставу у розмірі 30 млн грн.

Раніше міський голова Ірпеня підтвердив, що Державне бюро розслідувань вручило йому підозру через незаконний перетин кордону. Він пояснив, що на декілька днів виїхав з України, щоб забрати військову допомогу. Маркушин додав, що на два дні заїхав до свого дворічного сина.

«Я на декілька днів виїхав з України забрати військову допомогу, «мавіки», і заїхав на два дні до свого сина Марка, якому виповнювалося два рочки. Я, як батько-одинак, маю право виїжджати за кордон без системи «Шлях». Я один виховую свого сина, у якого, на жаль, померла мама. І в той час він був в Італії, як біженець», – пояснив Маркушин.

Міський голова додав, що на день народження його сина в Італії були також запрошені депутат Ірпінської міськради Олександр Пащинський та Володимир Карплюк. Саме тоді, за словами Маркушина, «вони і зняли «відеодокази» мого страшного «злочину».

Мер Ірпеня називає розслідування ДБР «замовною справою» та заявляє, що у такий спосіб Карплюк нібито хоче хоча б тимчасово відсторонити його від посади «напередодні критично важливої сесії», на якій депутати мають розглянути питання скасування оренди землі під незаконними будівлями, до яких має відношення Карплюк.

До слова, в Ірпені міськрада планує знести ринок та житловий комплекс колишнього мера Володимира Карплюка, є фігурантом низки кримінальних проваджень й по деяких з них вже йдуть судові процеси.

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Теги: суд Київщина суддя Ірпінь розслідування правосуддя кордон

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