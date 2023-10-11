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Мешканці Червонограда виступили проти перейменування міста: пропагандисти відреагували

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мешканці Червонограда виступили проти перейменування міста: пропагандисти відреагували
Учасники ініціативи готують з приводу відмови від зміни назви звернення до СБУ
фото з відкритих джерел

Місцева влада зазначила, що рішення щодо перейменування міста мають приймати тільки його мешканці 

8 жовтня, у Червонограді на Львівщині відбулося громадське обговорення щодо перейменування міста, де більшість присутніх виступили проти такої ініціативи. Російські пропагандисти негайно відреагували на цю подію.

У публікації російського видання йдеться про те, що в Україні вперше за багато років «спалахнув протест проти декомунізації». Пропагандисти підкреслили, що це відбулося у Львівській області, яка роками «керувала ідеологічною та культурною політикою» країни.

Мешканці Червонограда виступили проти перейменування міста: пропагандисти відреагували фото 1

«Мешканцям Південного Сходу нав'язували нові імена для їхніх міст – Артемівська, Котовська, Комсомольська, Кіровограда. Але коли дійшло до топоніміки Львівської області, то повстало ціле місто», – йдеться в публікації росіян.

Варто додати, що на зборах щодо перейменування Червонограда присутні проголосували проти та не дали виступити представнику Українського інституту нацпам'яті. Учасники ініціативи зазначили, що готують з цього приводу звернення до СБУ, «бо зривати процес деколонізації під час повномасштабної війни – це робота на агресора».

Перший заступник мера Червонограда Дмитро Балко, який модерував зустріч, запевнив, що на зборах були присутні близько 100 мешканців різного віку.

«В основному громада висловлювалася за те, щоб не перейменовувати або, якщо перейменовувати, то на Червоноград. Інститут національної пам’яті опирався на те, що місто було названо під час приєднання до СРСР при обміні територіями з Польщею. Відповідно громада запропонувала дати українську назву, але також Червоноград. Була одна пропозиція з усіх присутніх, щоб назвати місто Кристинопіль», – розповів він.

Балко також нагадав, що зміна назви міста – справа місцевого значення, і тільки жителі на загальних зборах мають право приймати рішення щодо зміни назви. На електронній платформі думки мешканців щодо перейменування міста розділилися – частина відстоює повернення історичної назви Кристинопіль або Христинопіль, досить багато дописувачів пропонують залишити теперішню назву.

Керівник громадської організації «Деколонізація.Україна» Вадим Поздняков підкреслив, що якщо міська рада не вирішить питання перейменування міста, то кінцеве рішення буде приймати Верховна Рада на підставі рекомендацій Інституту національної пам’яті.

«Я взагалі дивуюсь, що Червоноград не потрапив під дію закону про декомунізацію Це, скоріш за все, було політичне рішення тодішньої влади не зачіпати це питання, щоб не сваритися зі своїм електоратом», – вважає він.

У червні цього року Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати Червоноград, Красне та ще низку населених пунктів Львівщини, назви яких стосуються російської імперської політики.

Теги: місто Україна громада протест Верховна Рада

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