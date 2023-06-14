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Метінвест виділив 9 мільйонів на психологічне відновлення дітей, що постраждали від війни

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Метінвест виділив 9 мільйонів на психологічне відновлення дітей, що постраждали від війни
Учасниками програми стануть діти мобілізованих до лав ЗСУ працівників Метінвесту
фото: Метінвест

Понад 400 дітей пройдуть програму відновлення в одному з найкращих оздоровчих центрів Карпат

Гуманітарна ініціатива Групи Метінвест «Рятуємо життя» запровадила нову програму психологічної реабілітації дітей, постраждалих унаслідок війни – Strong Generation Camp – Майбутнє. Метінвест, за підтримки донорів, спрямовує на відновлення дітей майже 9 млн грн.

Понад 400 дітей пройдуть програму відновлення в одному з найкращих оздоровчих центрів Карпат. Учасниками програми стануть діти мобілізованих до лав ЗСУ працівників Метінвесту, співробітників – вимушених переселенців з усіх українських підприємств компанії, а також діти, що втратили близьких на війні.

На старті програми цього літа плануються три заїзди тривалістю по два тижні кожен. Перший заїзд розпочнеться в кінці червня. На дітей чекає оздоровча програма, а також індивідуальна та групова робота з психологами, тренінги й арттерапія. Розважальна частина містить ігри, квести, майстер-класи, екскурсії до озер, гір і водоспадів, спортивні ігри та багато іншого.

Протягом усієї програми дитячих психологів консультуватимуть та супроводжуватимуть фахівці Асоціації психологів України.

«Рятуємо життя» використовує різноманітні підходи до відновлення ментального здоров’я українців, що зазнали травм війни. Ініціатива спільно з Глобальним договором ООН в Україні створює Центри психологічної реабілітації та підтримки для постраждалих мирних жителів. Наша нова програма спрямована на психологічну підтримку дітей, які через війну втратили батьків, залишили домівки чи пережили інші травматичні події. Сподіваюся, сила українських Карпат і турбота фахівців допоможуть дітям впоратися з травмами й повернути здатність радіти життю», – зазначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з колективом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

Нагадаємо, ініціативу «Рятуємо життя» створила Група Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну. За 15 місяців повномасштабної війни проєкт допоміг майже 500 тисячам людей у 70 територіальних громадах. Українці отримали близько 4 200 тонн продуктів і засобів гігієни, а лікарні – медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на 250 тисяч євро.

Крім того, проєкт розвиває напрям допомоги українцям, які через війну втратили кінцівки: наразі процедуру протезування й лікування на різних стадіях проходять 48 осіб, із них 13 вже отримали протези вартістю до 30 тисяч євро.

Теги: діти Рінат Ахметов благодійність Ринат Ахметов

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