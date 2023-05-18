Три бригади ЗСУ отримали спорядження від «Сталевого фронту»

Гаджети під час бойових дій – це «витратні матеріали», тому важливо постійно поповнювати їх кількість

Чергову партію допомоги на авдіївський напрямок передав Метінвест від імені «Сталевого фронту Ріната Ахметова». Це три дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo у розширеній комплектації з додатковими ємнісними акумуляторами, два дрони DJI Mavic 3Т, обладнані чутливими тепловізійними камерами, що можуть «бачити» навіть у ночі, дев’ять зарядних станцій EcoFlow та супутниковий термінал Starlink. Загальна вартість вантажу – понад 1,3 млн грн.

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«Ми пишаємося українським воїнами, які борються за кожен сантиметр нашої землі. Щоб оборонці досягали успіхів на полі бою, ми працюємо у своїх містах і закуповуємо необхідне обладнання, яке заступає на бойове чергування по всій лінії фронту. Кожен з нас своєю роботою та щирою підтримкою наближає ту мить, коли українські небо та земля нарешті будуть безпечними для українців та вільними від ворогів», – зазначив операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко.

Всю техніку, якою забезпечує «Сталевий фронт» воїнів, можна назвати першочергово необхідною, бо від неї залежить якість розвідки на фронті, а відтак – і ефективність операцій. Крім того, гаджети під час бойових дій – це «витратні матеріали», тому важливо постійно поповнювати їх кількість.

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Нагадаємо, що «Сталевий фронт» – це ініціатива, яка об’єднує мілітарну допомогу всіх бізнесів Ріната Ахметова. В її рамках захисники України отримали понад 200 тис. од. амуніції, 1348 од. БПЛА, 874 авто, 1,3 млн л палива тощо. Допомогу для військових, зокрема, виробляють підприємства групи Метінвест: це понад 150 тис. бронежилетів з вланої бронесталі, 190 сталевих укриттів для бійців та ін. Загальна сума, спрямована бізнесменом Рінатом Ахметовим на воєнну та гуманітарну допомогу, – понад 5 млрд грн.