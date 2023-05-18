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Три бригади ЗСУ отримали спорядження від «Сталевого фронту»

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Три бригади ЗСУ отримали спорядження від «Сталевого фронту»
Всю техніку, якою забезпечує «Сталевий фронт» воїнів, можна назвати першочергово необхідною
фото: Метінвест

Гаджети під час бойових дій – це «витратні матеріали», тому важливо постійно поповнювати їх кількість

Чергову партію допомоги на авдіївський напрямок передав Метінвест від імені «Сталевого фронту Ріната Ахметова». Це три дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo у розширеній комплектації з додатковими ємнісними акумуляторами, два дрони DJI Mavic 3Т, обладнані чутливими тепловізійними камерами, що можуть «бачити» навіть у ночі, дев’ять зарядних станцій EcoFlow та супутниковий термінал Starlink. Загальна вартість вантажу – понад 1,3 млн грн.

«Ми пишаємося українським воїнами, які борються за кожен сантиметр нашої землі. Щоб оборонці досягали успіхів на полі бою, ми працюємо у своїх містах і закуповуємо необхідне обладнання, яке заступає на бойове чергування по всій лінії фронту. Кожен з нас своєю роботою та щирою підтримкою наближає ту мить, коли українські небо та земля нарешті будуть безпечними для українців та вільними від ворогів», – зазначив операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко. 

Всю техніку, якою забезпечує «Сталевий фронт» воїнів, можна назвати першочергово необхідною, бо від неї залежить якість розвідки на фронті, а відтак – і ефективність операцій. Крім того, гаджети під час бойових дій – це «витратні матеріали», тому важливо постійно поповнювати їх кількість. 

Нагадаємо, що «Сталевий фронт» – це ініціатива, яка об’єднує мілітарну допомогу всіх бізнесів Ріната Ахметова. В її рамках захисники України отримали понад 200 тис. од. амуніції, 1348 од. БПЛА, 874 авто, 1,3 млн л палива тощо. Допомогу для військових, зокрема, виробляють підприємства групи Метінвест: це понад 150 тис. бронежилетів з вланої бронесталі, 190 сталевих укриттів для бійців та ін. Загальна сума, спрямована бізнесменом Рінатом Ахметовим на воєнну та гуманітарну допомогу, – понад 5 млрд грн.

Теги: фронт допомога ЗСУ війна Рінат Ахметов

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