У Польщі п’яний водій насмерть збив українського підлітка

14-річний підліток помер у лікарні

11 червня у Польщі сталася ДТП за участю громадянина України. На дорозі у Шамотульському повіті Великопольського воєводства п’яний водій скоїв наїзд на 14-річного українця, який пересувався на узбіччі велосипедом. Про це повідомляє Tvn24.

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Як повідомила речниця поліції міста Шамотули Великопольського воєводства на заході країни Сандра Худа, трагедія сталася в неділю між населеними пунктами Памьонтково і Баборово. За її словами, водій автомобіля Volkswagen Passat наїхав на автомобіль Fiat Seicento, який пригальмував, оскільки перед ним їхала велосипедистка. В результаті Volkswagen перевернувся і його занесло на двох 14-річних хлопців, як перебували на узбіччі дороги.

Внаслідок ДТП різні травми отримали п’ятеро людей. Серед них був і 14-річний підліток з України, який помер у лікарні.

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Пізніше в поліції встановили, що винуватцем аварії був водій автомобіля Passat, який на момент ДТП був у нетверезому стані. У його організмі виявили 1,6 проміле алкоголю. Наразі чоловіка затримано.

Нагадаємо, що нещодавно в Польщі двоє українців побилися до смерті через жінку. У Польщі в місті Бидгощ у квартирі сталася сімейна бійка між українцями на тлі ревнощів. Двоє чоловіків 22 і 25 років загинули. Польські правоохоронці встановили, що бійка сталася між колишнім чоловіком та нинішнім співмешканцем 25-річної жінки. Постраждала 71-річна жінка – її бабуся. У помешканні також перебувало двоє дітей: вони залишилися без батька.

До слова, Польща зіштовхнулась із новою проблемою після повернення українців додому.