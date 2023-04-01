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«Межигірський синдром»: як мережа відреагувала на хороми митрополита Павла

Уляна Воліковська
glavcom.ua
«Межигірський синдром»: як мережа відреагувала на хороми митрополита Павла
Митрополит продемонстрував вершини розкоші у своєму домі
фото з відкритих джерел

Дім Павла Лебедя переповнений різноманітними дрібничками та бурштиновими портретами в золотих оправах

Постать митрополита Московського патріархату Павла Лебедя в епіцентрі уваги українського суспільства. Сьогодні, 1 квітня, представники СБУ вручили підозру та викликали на допит намісника Лаври, якого в народі називають Паша Мерседес.

Мережа відреагувала на хороми отця, які нагадують «межигірський синдром» та переповнені різноманітними дрібничками та портретами в золотих оправах, що дуже нагадують стиль Пшонки.

Зокрема громадський діяч Юрій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook написав: «Ніколи не міг зрозуміти людей, які зароблене чи вкрадене конвертують в подібне. Зрештою, ніколи не міг зрозуміти заробіток грошей як головний пріоритет в житті… Я мрію назавжди повернутися ближче до землі та природи. І щоб не бачити оцих всіх, хто живе заради золота, грошей та задоволення...».

«Межигірський синдром»: як мережа відреагувала на хороми митрополита Павла фото 1

Юрист Михайло Шнайдер лаконічно відреагував у соцмережі: «Ось та скромно і зі смаком» живе настоятель Павло. Як то кажуть «Бог послав».

«Межигірський синдром»: як мережа відреагувала на хороми митрополита Павла фото 2

 Громадський діяч Вадим Позняков не став коментувати, але візуально відобразив усю комічність ситуації. 

«Межигірський синдром»: як мережа відреагувала на хороми митрополита Павла фото 3

«Слуга народу» Мар'яна Безугла відреагувала так: «Зробили собі литого тельця, поклонились перед ним…».

А митець Іван Семесюк влучно зауважив: «Між тим як дизайнери інтер'єрів Пшонки та Мерседеса тихо ходять серед нас на м'яких лапах».

«Межигірський синдром»: як мережа відреагувала на хороми митрополита Павла фото 4
«Межигірський синдром»: як мережа відреагувала на хороми митрополита Павла фото 5

Нагадаємо, 31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату. 

30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври. 

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали. 

Читайте також: Митрополит Павло не здається. Що відбувається у Лаврі?
Теги: Московська церква в Україні обшук СБУ Києво-Печерська лавра

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