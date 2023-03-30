Офіційно: управління майном Лаври перейшло до держави

Кабмін скасував розпорядження про безоплатне користування УПЦ МП майном Лаври

Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р. No 519 «Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд». Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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«Рядом законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври.

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Нагадаємо, що керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали.