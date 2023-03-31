Фото московських батюшок у Лаврі шокувало мережі (фото)

Представники Московської церкви досі не залишили територію Києво-Печерської лаври

Комісію Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври знову не пропустили священнослужителі та віряни Московської церкви. На території святині відбулися сутички. Про це повідомляють ЗМІ.

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Як і 30 березня, представники комісії Мінкульту з приймання-передачі держмайна прийшли до 111 корпусу Києво-Печерської Лаври, проте священнослужителі УПЦ МП не пустили їх до будівлі.

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Віряни організовано заблокували доступ до будівель, а священики з раціями координували свої дії та заважали працювати журналістам, називаючи тих антихристами.

Фотографія, де священнослужитель тримає рацію та кричить на працівників ЗМІ, шокувала мережу.

Зазначимо, що представники комісії, яка ще вчора мала перевірити дві будівлі, пішли з території Лаври. Представники Московської церкви досі не залишили святиню.

До Лаври також прибули представники українських радикальних організацій з вимогою вигнати «русню». Обійшлося без конфліктів.

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Крім того, зранку представники Української православної церкви (Московського патріархату) проводили богослужіння у Києво-Печерській лаврі, хоча 29 березня у них закінчився термін оренди храмів. Водночас монастир подав позов про визнання відмови від договору недійсною. Представники УПЦ (МП) у відповідь на запитання журналістів заявили, що не покидатимуть Лавру поки не буде рішення суду, а потім почали співати релігійних пісень.

Як відомо, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

До слова, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що проти ченців і священників МП, які перебувають у Києво-Печерській лаврі, силу не застосовуватимуть. Служителі Московської церкви покинуть територію Лаври мирним шляхом.