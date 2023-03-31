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Фото московських батюшок у Лаврі шокувало мережі (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Фото московських батюшок у Лаврі шокувало мережі (фото)
Служителі УПЦ МП координували свої дії по раціям
фото з відкритих джерел

Представники Московської церкви досі не залишили територію Києво-Печерської лаври

Комісію Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври знову не пропустили священнослужителі та віряни Московської церкви. На території святині відбулися сутички. Про це повідомляють ЗМІ.

Як і 30 березня, представники комісії Мінкульту з приймання-передачі держмайна прийшли до 111 корпусу Києво-Печерської Лаври, проте священнослужителі УПЦ МП не пустили їх до будівлі.

Віряни організовано заблокували доступ до будівель, а священики з раціями координували свої дії та заважали працювати журналістам, називаючи тих антихристами.

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Фотографія, де священнослужитель тримає рацію та кричить на працівників ЗМІ, шокувала мережу.

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Зазначимо, що представники комісії, яка ще вчора мала перевірити дві будівлі, пішли з території Лаври. Представники Московської церкви досі не залишили святиню.

До Лаври також прибули представники українських радикальних організацій з вимогою вигнати «русню». Обійшлося без конфліктів.

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Крім того, зранку представники Української православної церкви (Московського патріархату) проводили богослужіння у Києво-Печерській лаврі, хоча 29 березня у них закінчився термін оренди храмів. Водночас монастир подав позов про визнання відмови від договору недійсною. Представники УПЦ (МП) у відповідь на запитання журналістів заявили, що не покидатимуть Лавру поки не буде рішення суду, а потім почали співати релігійних пісень.

Як відомо, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

До слова, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що проти ченців і священників МП, які перебувають у Києво-Печерській лаврі, силу не застосовуватимуть. Служителі Московської церкви покинуть територію Лаври мирним шляхом.

Читайте також: Московський патріархат знову блокує роботу комісії Мінкульту в Лаврі 
Теги: Московська церква в Україні релігія Києво-Печерська лавра лавра церква

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