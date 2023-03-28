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Міняв телефони на майонез: черкаські поліцейські затримали шахрая

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Міняв телефони на майонез: черкаські поліцейські затримали шахрая
фото: фейсбук Черкаської поліції

Зловмисник під вигаданими іменами замовляв телефони у поштові відділення, а потім змінював вміст посилки

Черкаські поліцейські затримали 38-річного чоловіка, який підмінював товар на пошті. Про це йдеться у повідомлення Черкаської поліції.

За даними поліції, 22 березня до них звернулися працівники пошти, які помітили, що отримувач посилки підмінив товар під час її огляду. Поштове відділення знаходилось у селі Руська Поляна. Поліція оперативно прибула на місце злочину, проте правопорушник встиг зникнути. 

Працівники пошти змогли надати працівникам поліції дані: марку та колір автомобіля, яким користувався чоловік. Наступного дня завдяки орієнтуванню зловмисника було помічено у зовсім іншому населеному пункті – селі Дубіївка. Знову ж таки, чоловік приїхав до поштового відділення, аби «оглянути» посилку. На місці його затримали працівники поліції. 

За словами зловмисника, у нього була чітко продумана «схема». Чоловік замовляв коштовні телефони на поштові відділення, де під час огляду замінював смартфони на заздалегідь підготовлені коробки-муляжі аналогічної ваги з майонезом чи іншим соусом. 

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фото: фейсбук Черкаської поліції

У поліції зазначають, що за фактом правопорушення було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.190, тобто шахрайство. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що нещодавно злочинці ошукали військових на пів мільйона гривень.

Теги: шахрайство поліція чоловік

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