Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій (список)
Бронь від мобілізації отримали організації, які отримують іноземне фінансування
Кабінет міністрів України забронював від мобілізації весь персонал неурядових організацій та підприємств, які мають закордонне фінансування і є критично важливими для функціонування економіки. Про це йдеться у наказі від 21 червня 2024 року.
Як зазначає Судово-юридична газета, бронювання від мобілізіції отримали спеціальні підрозділи ООН, дипломатичні установи, представники донорських, міжнародних, неурядових закордонних організацій. У переліку вказується, що вони пов'язані з США, Німеччиною, Великою Британією, Канадою, Бельгією тощо.
Зокрема серед тих хто отримав бронь від мобілізації: українські громадські організації – 17 позицій. Серед них, наприклад, ВГО «Громадська мережа «Опора», ГО «Інтерньюз-Україна», ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна», ГО «Інститут Київська міжнародна школа економіки».
Також бронювання від мобілізації отримали товариства з обмеженою відповідальністю – понад 15 позицій.
Додамо, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації. У реєстр занесено вже 340 тисяч записів.
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