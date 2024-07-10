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Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій (список)

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій (список)
Уряд дозволив обронювати працівників неурядових організацій
фото: freepik.com

Бронь від мобілізації отримали організації, які отримують іноземне фінансування

Кабінет міністрів України забронював від мобілізації весь персонал неурядових організацій та підприємств, які мають закордонне фінансування і є критично важливими для функціонування економіки. Про це йдеться у наказі від 21 червня 2024 року. 

Як зазначає Судово-юридична газета, бронювання від мобілізіції отримали спеціальні підрозділи ООН, дипломатичні установи, представники донорських, міжнародних, неурядових закордонних організацій. У переліку вказується, що вони пов'язані з США, Німеччиною, Великою Британією, Канадою, Бельгією тощо.

Зокрема серед тих хто отримав бронь від мобілізації: українські громадські організації – 17 позицій. Серед них, наприклад, ВГО «Громадська мережа «Опора», ГО «Інтерньюз-Україна», ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна», ГО «Інститут Київська міжнародна школа економіки».

(для перегляду – натисніть на документ)

Також бронювання від мобілізації отримали товариства з обмеженою відповідальністю – понад 15 позицій. 

Додамо, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації. У реєстр занесено вже 340 тисяч записів.

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Теги: фінансування мобілізація Україна ТЦК

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