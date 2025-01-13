Міноборони оголосило новий склад Антикорупційної ради
Новий склад ради виявлятиме корупцію у секторі оборони
13 січня 2025 року відбулося засідання комісії з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. За результатами загальнонаціонального онлайн-голосування до Ради увійшли 15 представників громадських організацій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Хто ввійшов до Антикорупційної ради при Міністерстві оборони:
- Гудименко Юрій Володимирович (Ветеранська сокира);
- Ніколаєнко Тетяна Володимирівна (Незалежна антикорупційна комісія);
- Шуба Анастасія Вадимівна (Антикорупційна сокира);
- Соловйов Микита Олександрович (Антикорупційна сокира);
- Штанков Микита Володимирович (Ветеранська сокира);
- Бріт Ореста Павлівна (БОН);
- Нишпорка Олена Іванівна (Антикорупційна сокира);
- Чернов Олег Валерійович (Українське правниче товариство);
- Костецький Максим Юрійович (Незалежна антикорупційна комісія);
- Біщук Віктор Павлович (Українське правниче товариство);
- Трегуб Олена Миколаївна (Незалежна антикорупційна комісія);
- Даценко Катерина Андріївна (Центр суспільного контролю);
- Микитюк Антон Сергійович (Центр суспільного контролю);
- Масюк Віталій Володимирович (Українське правниче товариство);
- Прудковських Віктор В'ячеславович (Центр суспільного контролю).
Як зазначається, новий склад ради продовжить реалізацію цивільного контролю нульової толерантності посадовців до корупції у секторі оборони.
Нагадаємо, 7 січня стартувало голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Так, до складу ради мали ввійти 15 кандидатів і кандидаток, які наберуть найбільшу кількість голосів.
Як відомо, у четвер, 26 грудня, мало проходити рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Проте після численних скарг його було перенесено на наступний місяць.
Під час голосування спостерігались значні технічні збої, зокрема нестабільна робота сайту, а також помилки авторизації через партнерські сервіси BankID та «Дія.Підпис». Тому результати анулювали, а голосування призначили на нову дату.
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