Міноборони пояснило, чому виникають затримки при переведенні через «Армію+»

Щоб спростити роботу операторів було проаналізовано найбільш поширені помилки та удосконалено шаблон рапорту

Щодня через «Армія+» в Кадровий центр ЗСУ подається до 1 тис. рапортів

У застосунку «Армія+» майже два місяці працює функція зміни місця служби. Водночас за останні тижні Міноборони отримало близько сотні звернень від військовослужбовців, які досі чекають на наказ або стикаються з його ігноруванням. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Щодня через «Армія+» в Кадровий центр ЗСУ подається до 1 тис. рапортів. Нині їх подано вже 30 тис. Деякі військові подають 5-7 разів, виправляючи помилки за підказками операторів або отримуючи щоразу відмову через відхилення переведення командиром частини, де його погодження вимагає постанова.

«Це збільшує навантаження на операторів, які працюють цілодобово. Інколи накази формуються за кілька днів, і військові бачать відразу в застосунку його номер і дату. А інколи треба тижні», – йдеться в повідомленні.

Щоб спростити роботу операторів було проаналізовано найбільш поширені помилки, які роблять військові, та удосконалено шаблон рапорту в «Армія+». Додано покликання на зразки рекомендаційних документів та перелік типових військових документів із підказками про сторінки, що треба прикріпити.

Зокрема, у грудні додано зміни до постанови Кабміну №1291 та спрощено формування наказів для солдатів і сержантів через розпорядження начальника Генштабу ЗСУ, прибравши з нього посаду військового. Достатньо вказати лише його ім’я, звання, номери частини та картки платника податків. Таким чином прибрали випадки, коли наказ на переведення ігнорувався через зміну посади в штатному розписі.

Крім того, Центральне управління захисту прав військовослужбовців спільно з органами військового управління реагують на звернення військовослужбовців і контролюють виконання наказів командирами частин.

«Головне – якщо є наказ на переведення, він має виконуватись. А командир не повинен затримувати військового, який законно вибрав для себе інший підрозділ, де почуватиметься вмотивованим. Якщо є такі випадки, заповніть форму в застосунку, яка розміщена за маршрутом:

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Зміна місця служби. Вгорі виберіть потрібне питання.

Ми зафіксуємо та уточнимо статус наказу. У кожній формі вказується контактний e-mail. Саме на нього ми повідомимо про результат перевірки», – додає пресслужба Міноборони.

Нагадаємо, оновлення застосунка «Армія+» спростило подачу рапортів для військовослужбовців. На сьогодні в застосунку авторизовані 560 000 військовослужбовців. Усього доступно 19 видів рапортів, зокрема на зміну місця служби для ЗСУ і НГУ, а також на повернення після СЗЧ.

До слова, у 2025 році в українських військовослужбовців з’явиться цифрове військове посвідчення у додатку «Армія+».