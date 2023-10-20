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У «Дії» з'явиться «є-Бронювання» військовозобов'язаних: як працюватиме механізм

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У «Дії» з'явиться «є-Бронювання» військовозобов'язаних: як працюватиме механізм
Запуск послуги планується вже до кінця поточного року
фото з відкритих джерел

Залежно від облікових даних людина отримає відстрочку терміном від одного до шести місяців

Міністерство економіки планує запустити «є-Бронювання» військовозобов'язаних українців до кінця поточного року. Відповідну заяву зробили у пресслужбі міністерства в коментарі «Forbes».

У повідомленні йдеться, що за технічну частину відповідає Мінцифри, а за регуляторну частину – Мінекономіки. Ключовим моментом зазначили погодження постанови Кабміну, що регулюватиме «є-Бронювання», з органами центральної влади, Пенсійним фондом, Державною податковою службою, зацікавленим бізнесом тощо.

Як попередньо працюватиме «є-Бронювання» у «Дії»

Повідомляється, що керівники підприємства за допомогою «є-Бронювання» зможуть дізнатися, скільки військовозобовʼязаних працівників вони зможуть забронювати. Інформація стане доступною завдяки обміну даними між реєстрами органів державної влади, Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ.

Введення облікових даних конкретного працівника дасть змогу перевірити, чи підпадає він під бронювання, чи має дефіцитну військову спеціальність, чи потрібно йому оновити дані в ТЦК тощо. Якщо людина підпадає під усі критерії бронювання, вона отримає відстрочку від призову на військову службу на пів року.

Якщо дані потрібно уточнити, механізм передбачає можливість бронювання на один місяць – за цей час людина має звернутися у ТЦК та актуалізувати дані. Після цього компанія отримає можливість повноцінно забронювати такого працівника.

Після запуску «є-Бронювання» заброньовані військовозобовʼязані отримуватимуть витяг із реєстру заброньованих осіб. Він міститиме QR-код, що зчитуватиметься під час перетинанню кордону тощо.

У Мінекономіки підкреслили, що станом на зараз версія механізму неостаточна і можуть внестись ще певні зміни.

Нагадаємо, Міністерство економіки внесло зміни до критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки й можуть бронювати працівників. Працівники критично важливих підприємств можуть мати тимчасову відстрочку від загальної мобілізації. 

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Теги: Мінекономіки мобілізація військовозобов'язаний застосунок

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