Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Фонд дружини нардепа зі «Слуги», ймовірно, допомагав ухилянтам втікати за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Фонд дружини нардепа зі «Слуги», ймовірно, допомагав ухилянтам втікати за кордон
За даними слідства, у липні цього року екснардепка за хабар $5,3 тис. пообіцяла громадянину посприяти його для виїзду за кордон
фото з відкритих джерел

Благодійна організація «Фонд родини Камельчуків» зареєстрована у Києві у 2021 році, однією зі співзасновниць є дружина нардепа Камельчука

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оприлюднив нові подробиці справи ухилянтів, де підозрюваною є екснардепка від «Слуги народу» Людмила Марченко. У цій справі лист-звернення щодо переправлення громадянина за кордон під виглядом волонтера скеровувала благодійна організація «Фонд родини Камельчуків», співзасновницею якої дружина нардепа від «Слуги народу» з Львівщини Юрія Камельчука. Про це йдеться в ухвалі слідчого судді ВАКС щодо продовження строків досудового розслідування кримінального провадження від 4 вересня.

Як зазначає слідство, у липні цього року екснардепка спільно зі своєю помічницею за хабар $5,3 тис. пообіцяла громадянину посприяти у внесенні його даних в інформаційну систему «Шлях» для виїзду за кордон.

За матеріалами справи, відповідний лист-прохання до Бучанської районної військової адміністрації скерувала благодійна організація «Фонд родини Камельчуків». На підставі цих документів Київська ОВА надала дозвіл згаданому чоловікові на виїзд за кордон як волонтера з метою перевезення гуманітарного вантажу на територію України.

Після одержання дозволу помічниця нардепки зустрілась з громадянином та отримала від нього другу частину обумовлених коштів – $2,8 тис., які згодом передала колишній народній обраниці.

За даними YouControl, благодійна організація «Фонд родини Камельчуків» зареєстрована у Києві у 2021 році. Її співзасновницями є дві мешканки Червонограда – Тетяна Камельчук, дружина нардепа Юрія Камельчука, та Ірина Богачова. На сайті фонду декларується, що організація «надає підтримку та фінансування нужденним дітям на території всієї України», а під час повномасштабної війни фонд зосередився на отриманні та передачі гуманітарної допомоги з-за кордону.

Сам Юрій Камельчук спершу відмовився коментувати причетність фонду до справи ухилянтів, оскільки розслідування ще триває.

«Я не можу без дозволу слідчих чи органів НАБУ, з якими я зустрічався і давав пояснення, нічого коментувати. Інакше це може зашкодити розслідуванню», – заявив Юрій Камельчук журналістам із Zaxid.net.

За кілька хвилин нардеп перетелефонував та заперечив причетність «Фонду родини Камельчуків» до згаданої справи.

«Ні я, ні мої помічники, ні дружина не оформляли подібних довідок. Додатково фонд скерує звернення в НАБУ для пояснення цієї ситуації», – пояснив нардеп.

«Слуга» Камельчук припустив, що хтось підробив лист-звернення для виїзду ухилянта від імені його благодійної організації.

Зазначимо, серед органів влади триває юридична дискусія щодо покарань для чоловіків, які виїхали з України під час повномасштабного вторгнення Росії і мобілізації.

Нагадаємо, військовозобов’язані чоловіки, яки виїхали з України незаконно, не зможуть уникнути відповідальності.

До слова, журналісти виявили 372 організації, через які виїхали сотні ухилянтів та дані 2248 чоловіків, які втекли з країни завдяки системі «Шлях».

Читайте також: Психолог роз'яснив, чому деякі чоловіки бояться мобілізації
Теги: мобілізація дружина партія Слуга народу ухилянти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держава зобовʼязана дати військовим визначеність у термінах їх служби
Готуйтеся до мобілізації
10 вересня, 10:15
Вважається, що допустимий мобілізаційний резерв – 10% від чисельності чоловічого населення і він у нас уже перевищений у півтора рази
Про залучення до війни населення України
10 вересня, 18:19
«Нарцис і насильник»: ексдружина Войтенка поділилася шокуючими подробицями їхнього сімейного життя
«Нарцис і насильник»: ексдружина Войтенка поділилася шокуючими подробицями їхнього сімейного життя
4 вересня, 19:49
Після звинувачень у насильстві нова дівчина Войтенка відповіла хейтерам й показала їхні спільні фото
Після звинувачень у насильстві нова дівчина Войтенка відповіла хейтерам й показала їхні спільні фото
6 вересня, 10:02
Україна опинилася на місці Ізраїлю, який свого часу теж вимагав від світової громадськості справедливості та припинення геноциду
«Слуга народу» популярно пояснила, чому Ізраїль мало допомагає Україні під час війни
9 вересня, 15:00
В процесі формування реєстру відбувається обмін інформацією з багатьма установами
Міноборони роз'яснило, для чого в Україні потрібен реєстр призовників
15 вересня, 15:28
СБУ затримала народного депутата Нестора Шуфрича та оголосила підозру в держзарді
«Слуга народу» анонсувала звільнення Шуфрича з посади голови комітету
18 вересня, 15:49
Процес мобілізації контролюватиме заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв
Стало відомо, хто з високопосадовців РФ керує мобілізацією на окупованих територіях
Вчора, 18:20
Та сама алея пам’яті в Тернополі
Підприємець випадково дізнався, що його «поховали» на Алеї героїв у Тернополі
1 жовтня, 15:37

Кримінал

Фонд дружини нардепа зі «Слуги», ймовірно, допомагав ухилянтам втікати за кордон
Фонд дружини нардепа зі «Слуги», ймовірно, допомагав ухилянтам втікати за кордон
Заволодів майном Львівського автобусного заводу: російський олігарх отримав підозру
Заволодів майном Львівського автобусного заводу: російський олігарх отримав підозру
У Чернігові поліція затримала п'яну пару, яка запускала феєрверки
У Чернігові поліція затримала п'яну пару, яка запускала феєрверки
Збиття літака МАУ: Україна заявила, що Іран ігнорує відповідальність
Збиття літака МАУ: Україна заявила, що Іран ігнорує відповідальність
Відібрала телефон та взуття: мешканка Хмельниччини пограбувала переселенку
Відібрала телефон та взуття: мешканка Хмельниччини пограбувала переселенку
СБУ затримала на хабарі мера Сум
СБУ затримала на хабарі мера Сум

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
6155
На війні загинув музикант, активіст та пластун Андрій Чепіль
5578
Кум Табачника визвався служити у силах ППО
5341
Глава МВС розповів, що чекатиме ухилянтів при поверненні в Україну
5054
ТЦК попередили, хто з чоловіків може отримати повістку повторно
4733
Стало відомо, скільки громадян померли під час втечі з України
4699
«Хотіли відрізати руку, але я не дав». Історія одного поранення

Новини

Відбулося перше засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб
Сьогодні, 16:28
У Києві 20% дошкільнят не розуміють української мови, – експерт
Сьогодні, 16:05
ООН закликає вимагати від РФ доступу до всіх полонених та в'язнів
Сьогодні, 13:28
Як змінилася думка росіян про війну в Україні – опитування
Сьогодні, 12:27
Росія знову може піти в наступ на Лиман і Куп'янськ – військовий експерт
Сьогодні, 11:25
Контрнаступ ЗСУ: українські сили мають успіх у трьох районах
Сьогодні, 07:29

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту