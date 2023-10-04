Фонд дружини нардепа зі «Слуги», ймовірно, допомагав ухилянтам втікати за кордон

За даними слідства, у липні цього року екснардепка за хабар $5,3 тис. пообіцяла громадянину посприяти його для виїзду за кордон

Благодійна організація «Фонд родини Камельчуків» зареєстрована у Києві у 2021 році, однією зі співзасновниць є дружина нардепа Камельчука

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оприлюднив нові подробиці справи ухилянтів, де підозрюваною є екснардепка від «Слуги народу» Людмила Марченко. У цій справі лист-звернення щодо переправлення громадянина за кордон під виглядом волонтера скеровувала благодійна організація «Фонд родини Камельчуків», співзасновницею якої дружина нардепа від «Слуги народу» з Львівщини Юрія Камельчука. Про це йдеться в ухвалі слідчого судді ВАКС щодо продовження строків досудового розслідування кримінального провадження від 4 вересня.

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Як зазначає слідство, у липні цього року екснардепка спільно зі своєю помічницею за хабар $5,3 тис. пообіцяла громадянину посприяти у внесенні його даних в інформаційну систему «Шлях» для виїзду за кордон.

За матеріалами справи, відповідний лист-прохання до Бучанської районної військової адміністрації скерувала благодійна організація «Фонд родини Камельчуків». На підставі цих документів Київська ОВА надала дозвіл згаданому чоловікові на виїзд за кордон як волонтера з метою перевезення гуманітарного вантажу на територію України.

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Після одержання дозволу помічниця нардепки зустрілась з громадянином та отримала від нього другу частину обумовлених коштів – $2,8 тис., які згодом передала колишній народній обраниці.

За даними YouControl, благодійна організація «Фонд родини Камельчуків» зареєстрована у Києві у 2021 році. Її співзасновницями є дві мешканки Червонограда – Тетяна Камельчук, дружина нардепа Юрія Камельчука, та Ірина Богачова. На сайті фонду декларується, що організація «надає підтримку та фінансування нужденним дітям на території всієї України», а під час повномасштабної війни фонд зосередився на отриманні та передачі гуманітарної допомоги з-за кордону.

Сам Юрій Камельчук спершу відмовився коментувати причетність фонду до справи ухилянтів, оскільки розслідування ще триває.

«Я не можу без дозволу слідчих чи органів НАБУ, з якими я зустрічався і давав пояснення, нічого коментувати. Інакше це може зашкодити розслідуванню», – заявив Юрій Камельчук журналістам із Zaxid.net.

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За кілька хвилин нардеп перетелефонував та заперечив причетність «Фонду родини Камельчуків» до згаданої справи.

«Ні я, ні мої помічники, ні дружина не оформляли подібних довідок. Додатково фонд скерує звернення в НАБУ для пояснення цієї ситуації», – пояснив нардеп.

«Слуга» Камельчук припустив, що хтось підробив лист-звернення для виїзду ухилянта від імені його благодійної організації.

Зазначимо, серед органів влади триває юридична дискусія щодо покарань для чоловіків, які виїхали з України під час повномасштабного вторгнення Росії і мобілізації.

Нагадаємо, військовозобов’язані чоловіки, яки виїхали з України незаконно, не зможуть уникнути відповідальності.

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До слова, журналісти виявили 372 організації, через які виїхали сотні ухилянтів та дані 2248 чоловіків, які втекли з країни завдяки системі «Шлях».