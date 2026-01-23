Скільки захисників отримали статус УБД у 2025 році? Дані Міноборони

Міноборони звітує про результати впровадження спрощеної процедури надання статусу учасника бойових дій

За підсумками 2025 року статус УБД (учасника бойових дій) в системі Міноборони та ЗСУ отримала 250 781 особа, причому майже половина рішень була ухвалена автоматично – поза роботою відповідних комісій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Як повідомив Департамент соціального забезпечення, протягом року спостерігалася стійка тенденція до переходу від паперового документообігу до цифрового. Якщо у січні 2025 року в автоматичному режимі було надано лише 480 статусів, то у листопаді цей показник сягнув 25 733 рішень за місяць.

Алгоритм дій:

Уповноважена особа військової частини вносить дані про виконання військовослужбовцем бойових (спеціальних) завдань до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).

Згідно з нормативами, це має бути зроблено у п'ятиденний термін після початку виконання відповідного завдання.

Система автоматично перевіряє, опрацьовує дані та присвоює статус УБД при наявності необхідного обсягу інформації.

Військовослужбовцю не потрібно писати рапорти чи збирати первинні документи (довідки, витяги з наказів тощо) для подання на комісію.

Отриманий статус відображається у державних реєстрах, що дає право на генерацію електронного посвідчення (зокрема, засобами порталу «Дія») або отримання витягу з реєстру у ЦНАП.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Міністерство оборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій (УБД) у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону.