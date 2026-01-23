Головна Країна Суспільство
Скільки захисників отримали статус УБД у 2025 році? Дані Міноборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Скільки захисників отримали статус УБД у 2025 році? Дані Міноборони
Половина статусів УБД у 2025 надана автоматично
фото: Міноборони

Міноборони звітує про результати впровадження спрощеної процедури надання статусу учасника бойових дій

За підсумками 2025 року статус УБД (учасника бойових дій) в системі Міноборони та ЗСУ отримала 250 781 особа, причому майже половина рішень була ухвалена автоматично – поза роботою відповідних комісій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Як повідомив Департамент соціального забезпечення, протягом року спостерігалася стійка тенденція до переходу від паперового документообігу до цифрового. Якщо у січні 2025 року в автоматичному режимі було надано лише 480 статусів, то у листопаді цей показник сягнув 25 733 рішень за місяць.

Алгоритм дій:

  • Уповноважена особа військової частини вносить дані про виконання військовослужбовцем бойових (спеціальних) завдань до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).
  • Згідно з нормативами, це має бути зроблено у п'ятиденний термін після початку виконання відповідного завдання.
  • Система автоматично перевіряє, опрацьовує дані та присвоює статус УБД при наявності необхідного обсягу інформації.
  • Військовослужбовцю не потрібно писати рапорти чи збирати первинні документи (довідки, витяги з наказів тощо) для подання на комісію.

Отриманий статус відображається у державних реєстрах, що дає право на генерацію електронного посвідчення (зокрема, засобами порталу «Дія») або отримання витягу з реєстру у ЦНАП.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Міністерство оборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій (УБД) у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону.

Теги: Міноборони військові

